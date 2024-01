DISINTEGRATO IL PREZZO del Motorola g32: SCONTO FOLLE del 40%

Motorola, a differenza di alcuni suoi ex competitor, negli anni ha saputo reinventarsi intercettando le tendenze degli ultimi anni realizzando dei prodotti di ottima qualità. Oggi, il Motorola g32 è in sconto del 40% per un costo finale di 137,50€.

Maxi sconto del 40% sul Motorola g32 su Amazon

Il Motorola g32 è il dispositivo ideale per chi cerca potenza, spazio di archiviazione generoso e prestazioni di visualizzazione avanzate. Con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria integrata, questo smartphone offre tutto lo spazio necessario per applicazioni multitasking e archiviazione di grandi quantità di dati. Il display Full HD+ da 6,5 pollici a 90Hz fornisce un'esperienza visiva eccezionale con colori luminosi e un audio cristallino grazie allo stereo speaker Dolby Atmos. Il refresh rate di 90Hz garantisce uno scorrimento fluido e reattivo, offrendo un'esperienza di visione simile a quella cinematografica. La tripla fotocamera da 50 MP del moto g32 consente di catturare ogni dettaglio, sia da vicino che da lontano, garantendo scatti perfetti in qualsiasi condizione di luce e angolazione. L'inclusione di un obiettivo ultra-grandangolare amplia ulteriormente le possibilità creative. Con una batteria da 5000 mAh, il moto g32 offre una durata fino a due giorni con la comodità della ricarica rapida Turbo Power da 10W, assicurando che il dispositivo sia sempre pronto all'uso. Il design elegante e il colore grigio conferiscono un tocco di modernità e stile al Motorola g32. Con la tecnologia di connettività Bluetooth, Wi-Fi, USB e NFC, questo smartphone si integra perfettamente nella tua vita digitale. Acquista il Motorola g32 al 40% di sconto su Amazon Oggi, su Amazon, è tempo di affari con lo sconto mega del 40% sul Motorola g32 che viene venduto al costo finale di 137,50€.

