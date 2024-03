DISINTEGRATO IL PREZZO del Motorola Edge 30 Neo: scontatissimo

Motorola è un'azienda con una lunga tradizione nel settore della telefonia e oggi, su Amazon, il Motorola Edge 30 Neo viene messo in sconto su Amazon del 39% e viene venduto al prezzo totale di 182,99€.

Il Motorola Edge 30 Neo offre prestazioni eccezionali e un ampio spazio di archiviazione con la sua memoria da 8 GB di RAM e 256 GB di capacità. Equipaggiato con Android 12.0, il dispositivo supporta tecnologie cellulari 5G e 4G LTE.

Il telefono presenta un display FHD+ pOLED da 6,3 pollici con tecnologia HDR10+ e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, offrendo un'esperienza visiva impeccabile con un miliardo di sfumature di colore.

La fotocamera del Motorola Edge 30 Neo è un vero punto di forza, con una doppia fotocamera posteriore da 64 MP che offre stabilizzazione ottica, modalità ultra-grandangolo, Macro Vision e profondità di campo, oltre a una messa a fuoco istantanea all-pixel. Per i selfie perfetti, il telefono è dotato di una fotocamera frontale da 32 MP.

La connettività 5G ultraveloce consente di scaricare film in pochi secondi e di sfruttare appieno le prestazioni offerte dal processore Qualcomm Snapdragon 695, ottimizzato per la velocità 5G. In termini di autonomia, il Motorola Edge 30 Neo è alimentato da una batteria da 4020 mAh, che assicura giorni di utilizzo senza problemi. Inoltre, la ricarica rapida TurboPower da 68 Watt consente di ottenere una carica completa in pochi minuti, garantendo che il dispositivo sia sempre pronto all'uso.

