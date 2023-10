Disintegrato il prezzo del Monitor da gaming Xiaomi: OFFERTA SHOCK su Amazon

Xiaomi, tra le tante cose di cui si occupa e che produce, presenta all'interno del proprio catalogo anche dei monitor e in particolar modo dei monitor per il gaming. L'offerta di oggi ha davvero dell'incredibile, ad essere coinvolto è proprio un monitor da gaming di Xiaomi, su Amazon è presente uno sconto per il pannello dell'aziende cinese del 49%, praticamente un metà prezzo, per un costo finale di 229,38€.

Praticamente a metà prezzo il monitor da gaming Xiaomi con l'offerta shock di Amazon

Il monitor da gaming Xiaomi Mi 2K da 27 pollici è un dispositivo impressionante progettato per migliorare l'esperienza di gioco. Con una risoluzione massima del display di 2560 x 1440 pixel, offre un'immagine nitida e dettagliata che ti farà immergere completamente nel mondo del gioco. La sua frequenza di aggiornamento di 75 Hz assicura un'esperienza fluida, riducendo al minimo lo stuttering delle immagini. Questo monitor è caratterizzato dalla tecnologia di connettività Wi-Fi, il che significa che puoi facilmente collegarlo alla tua rete domestica senza complicazioni di cavi. Inoltre, le sue proporzioni 16:9 forniscono un'ampia area di visualizzazione, perfetta per i giochi.

Grazie alla tecnologia IPS LCD, i colori sono vivaci e fedeli alla realtà, garantendo una resa visiva eccezionale. Le dimensioni del prodotto (84 cm in altezza, 52 cm in larghezza e 17 cm in profondità) offrono un design elegante e moderno che si adatta bene a qualsiasi configurazione da gioco. Il monitor da gaming Xiaomi Mi 2K da 27 pollici è una scelta ideale per gli appassionati di giochi che cercano prestazioni di visualizzazione di alta qualità in un formato senza fili e con un'ottima resa dei colori

L'offerta incredibile di Amazon prevede un allettante 49% di sconto sul monitor da gaming di casa Xiaomi per un prezzo finale di 229,38€.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.