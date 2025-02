Disinformazione sulla guerra in Ucraina: l’AI alimenta le fake news

A tre anni dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina, il fenomeno della disinformazione continua a espandersi in modo preoccupante. Secondo un’analisi condotta da NewsGuard, piattaforma specializzata nel monitoraggio delle notizie false, sono state individuate 302 fake news legate al conflitto, diffuse da più di 500 siti web. Il dato più allarmante riguarda l’uso crescente dell’intelligenza artificiale, ormai uno strumento centrale nella creazione di contenuti ingannevoli.

Nei primi mesi dell’offensiva russa, le narrazioni propagandistiche si sono concentrate su presunti legami tra il governo ucraino e gruppi neonazisti. Successivamente, le campagne di disinformazione si sono evolute, diffondendo notizie infondate sulla corruzione in Ucraina, sul presunto calo del sostegno internazionale a Volodymyr Zelensky e sullo spreco degli aiuti economici inviati dai Paesi occidentali.

La manipolazione dell’informazione si è affinata nel tempo, con un crescente impiego di strumenti basati sull’AI. NewsGuard ha rilevato una tendenza allarmante: nel primo anno di guerra, sono state identificate 112 affermazioni false, una delle quali generate con l’intelligenza artificiale. Nel secondo anno, il numero è sceso a 71, con 5 casi legati all’AI. Tuttavia, nel terzo anno il fenomeno è esploso, con 119 fake news, di cui 16 create con sistemi di intelligenza artificiale.

L'AI ha avuto un ruolo determinate nella produzione e diffusione di fake news

L’uso dell’AI si è rivelato particolarmente efficace nella creazione di deepfake, ovvero video manipolati che simulano la realtà in modo estremamente convincente. Il primo caso noto di deepfake russo risale a marzo 2022, quando venne diffuso un filmato che mostrava un Zelensky artificiosamente modificato, con qualità grafica scadente, che invitava il suo popolo ad arrendersi. Ma l’intelligenza artificiale è stata utilizzata anche per falsificare contenuti riconducibili a testate giornalistiche autorevoli, come BBC, CNN e Bloomberg News, diffondendo così informazioni ingannevoli con un’apparenza di credibilità.

NewsGuard ha identificato 44 falsi racconti propagati da siti web che si spacciavano per media affidabili, un fenomeno che si è intensificato nell’ultimo anno con 24 nuovi casi segnalati. Questo crescente utilizzo dell’IA per ingannare l’opinione pubblica rappresenta una minaccia seria per l’integrità dell’informazione e la stabilità delle democrazie. La capacità di generare contenuti sempre più realistici rende sempre più complesso distinguere il vero dal falso, aumentando il rischio di manipolazione della percezione pubblica.

Per contrastare questa deriva, è indispensabile rafforzare le strategie di verifica delle informazioni, promuovere l’educazione mediatica e incoraggiare la collaborazione tra piattaforme digitali, governi e istituzioni. NewsGuard sottolinea la necessità di sviluppare strumenti tecnologici in grado di resistere alle manipolazioni dell’AI e invita le organizzazioni a testare soluzioni innovative per affrontare questa sfida.