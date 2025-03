Discord: nuovo update offre overlay migliorato e nuovi temi

Discord ha appena annunciato un grande aggiornamento per la sua versione PC e per l’overlay, promettendo miglioramenti in quasi ogni aspetto dell’app. L’overlay è la parte che subirà il cambiamento più significativo. Discord ha dichiarato di averlo ricostruito da zero "per aiutare a rendere più fluida che mai la conversazione con gli amici mentre si gioca ai propri giochi preferiti".

Il cambiamento più grande riguarda il funzionamento dell’overlay. Discord ha abbandonato il vecchio metodo di aggancio ai giochi, che era considerato poco efficiente e poteva persino influire sulle prestazioni. Il nuovo overlay è stato migliorato grazie a un nuovo metodo di rendering, rendendolo molto più veloce e reattivo. Come ricorda il team di Discord: "Dal momento che non stiamo più cercando di infilare l'Overlay direttamente nel tuo gioco e di far arrabbiare gli dei anti-cheat, l'Overlay di gioco funziona su molti più titoli, inclusa una porzione più ampia dei giochi più giocati su Discord".

Discord: i dettagli del nuovo aggiornamento

Il nuovo overlay è basato su widget, suddividendo le impostazioni in modo che l'utente possa posizionarle ovunque sullo schermo. Una nuova barra delle azioni consente inoltre agli utenti di controllare rapidamente i controlli vocali e video, i live streaming e di partecipare alle chiamate vocali. Anche gli streaming di altri utenti Discord possono ora essere riprodotti all'interno dell'overlay come pop-up. Inoltre, il design del client desktop riceve un nuovo aggiornamento offrendo una maggiore personalizzazione sotto forma di temi Light, Ash, Dark e Onyx e tre opzioni di densità dell'interfaccia utente. Nel frattempo, sono stati introdotti ​​anche server ridimensionabili nel canale, impostazioni vocali e video più visibili e uno schema di colori rinnovato per l'intera app. Il nuovo e migliorato Discord è ora disponibile in versione desktop su PC per tutti. Se l’aggiornamento non dovesse apparire subito, riavviare l'app dovrebbe portarlo alla versione più recente.