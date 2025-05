Discord introduce Orbs: la nuova valuta virtuale per premi e pubblicità, puoi guadagnare completando delle quests

Discord ha introdotto Discord Orbs, una valuta virtuale progettata per trasformare l’interazione degli utenti e aprire nuove opportunità molto vantaggiose anche per i brand. Questo innovativo sistema di ricompense, attualmente disponibile per un gruppo selezionato di utenti, sarà presto esteso a tutta la community globale della piattaforma.

Gli Orbs possono essere guadagnati completando specifiche sfide chiamate Quests, che includono attività legate a giochi o interazioni sulla piattaforma. Gli utenti possono utilizzare gli Orbs per riscattare vantaggi esclusivi nel negozio Discord, come abbonamenti o personalizzazioni uniche per i loro profili.

Discord Orbs: un ecosistema vantaggioso per utenti e aziende

Questa innovazione rappresenta una svolta non solo per gli utenti, ma anche per le aziende. I brand possono ora interagire con il pubblico in modo più autentico e meno invasivo, evitando di creare premi dedicati o preoccuparsi della loro efficacia. Discord sottolinea che questo approccio genera vantaggi reciproci: gli utenti ottengono incentivi accattivanti, mentre le aziende godono di una maggiore visibilità attraverso un sistema integrato e rispettoso dell’intera e completa esperienza utente.

Inoltre, l’introduzione degli Orbs segna un significativo cambiamento nella politica della piattaforma. Discord, storicamente riservata verso la pubblicità tradizionale, mira ora a bilanciare l’aumento dei ricavi dagli abbonamenti premium con un modello pubblicitario che rispetti la qualità dell’esperienza degli utenti.

Discord Orbs: espansione delle opportunità interattive

La piattaforma sta ampliando le funzionalità delle Play Quests, offrendo ricompense agli utenti che giocano a determinati titoli e coinvolgendo un numero crescente di marchi e inserzionisti. Questo formato promuove la scoperta di nuovi giochi, creando un ambiente autentico e ricco di valore per la community.

Un aspetto distintivo di Discord è la possibilità di disattivare completamente la pubblicità attraverso le impostazioni, un’opzione rara nelle piattaforme digitali moderne. Questa scelta sottolinea l’impegno della piattaforma a mettere al primo posto l’esperienza dell’utente. Staremo a vedere come si evolverà la questione e quale sarà la reazione degli utenti.