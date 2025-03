Discord introduce le pubblicità su app mobile: "Quest" e premi

A partire da giugno 2025, Discord lancerà ufficialmente le pubblicità video "Quest" sulla sua versione mobile, offrendo agli utenti la possibilità di ricevere ricompense in cambio della visione di contenuti pubblicitari.

Questa funzionalità, che era già stata testata sulla versione desktop da circa un anno, sta ora per espandersi a un pubblico più ampio, coinvolgendo anche gli utenti di dispositivi mobili. La novità è stata pensata principalmente per i giocatori, dando loro l'opportunità di scoprire nuovi giochi, contenuti e persino ottenere premi attraverso la visione di video pubblicitari.

Le "Quest" si presentano come un'opportunità per completare missioni pubblicitarie, come guardare trailer di giochi, annunci di DLC o altre promozioni video. Alcune Quest richiederanno addirittura agli utenti di trasmettere in streaming i propri giochi per sbloccare le ricompense, un aspetto che potrebbe anche attirare nuovi giocatori sulla piattaforma.

Una nuova opportunità per gli inserzionisti

Questo nuovo sistema rappresenta un'opportunità anche per gli inserzionisti, che potranno sfruttare le "Quest" per promuovere i propri contenuti, raggiungendo in modo mirato il pubblico videoludico. Diversi brand legati a famosi giochi come Diablo, Street Fighter, World of Warcraft e Genshin Impact hanno già utilizzato questa modalità per le loro campagne pubblicitarie. Ma anche aziende che non operano nel settore videoludico, come Max, hanno approfittato di questo strumento per promuovere contenuti come "Dune: Prophecy", il trailer di un film.

Il funzionamento di queste pubblicità video è semplice: gli utenti riceveranno una notifica quando una nuova Quest sarà disponibile. Potranno quindi decidere se accettarla e completare il compito proposto, che si tratti di guardare un video, giocare o trasmettere in streaming. Questo sistema è simile a quello già presente nella versione desktop di Discord, con la differenza che ora coinvolgerà anche gli utenti mobili, ampliando il raggio di azione del servizio.

Con questa iniziativa, Discord mira a creare un'esperienza pubblicitaria integrata che risulti interessante e gratificante per gli utenti. L'idea è quella di offrire contenuti rilevanti e premi utili per il tempo trascorso sulla piattaforma, offrendo al contempo agli inserzionisti una via diretta per raggiungere il loro pubblico target in modo coinvolgente ed efficace.