Direct Post: TikTok permette di condividere contenuti da app terze

TikTok introduce una grande novità che permetterà agli utenti di pubblicare contenuti direttamente da altre app partner. Si tratta di Direct Post, un’API rivolta agli sviluppatori di terze parti, che permette agli sviluppatori di app di terze parti di integrare i loro prodotti direttamente su TikTok. La nuova funzionalità è compatibile con piattaforme come Adobe Premiere Pro, Adobe Express, Twitch e CapCut, l'app di editing di TikTok, tra le altre. Naturalmente, prima di accedere alla pubblicazione dei contenuti creator dovranno collegare il proprio account TikTok alle piattaforme di terze parti. Fatto ciò, essi potranno specificare le impostazioni dei post all’interno dell’app di terze parti, come chi può visualizzare il video, attivare i sottotitoli, ecc. Inoltre, se i creator utilizzano strumenti di gestione dei social, potranno anche programmare futuri video di lunga durata.

Direct Post: le prime app di terze parti partner di TikTok

Uno dei principali partner di TikTok per questo progetto è Adobe. Come riportato sul blog ufficiale dell’azienda cinese “Siamo entusiasti di lanciare il progetto con partner chiave, tra cui Adobe. Grazie alla nostra partnership, i creator possono utilizzare la funzionalità Direct Post in Adobe Premiere Pro e Adobe Express e condividere contenuti direttamente su TikTok senza abbandonare il flusso di lavoro, rendendo più semplice che mai la creazione e la condivisione di contenuti.”. Oltre ad Adobe, TikTok integra anche app di terze parti molto utilizzate dagli utenti come CapCut e DaVinci Resolve. Si tratta di due software di editing video, tra i migliori sul mercato. Infine, sono stati integrati anche i l’editor di clip di Twitch, che permette di agli streamer di convertire le proprie clip in modalità ritratto, e SocialPilot, lo strumento di marketing social che offre la possibilità di automatizzare la gestione dei social media.

Com’è noto, TikTok permetteva già di condividere contenuti di terze parti, ma il processo era un po’ più lungo. Con Direct Post, tutto ciò viene semplificato, poiché i creator non devono caricare individualmente i contenuti da pubblicare sul social. Gli sviluppatori che desiderano provare Direct Post possono accedere all’API, accedendo al sito dedicato. L’azienda ha infine specificato che presto la stessa funzione sarà disponibile anche per le foto.