Dimentica roaming e SIM locali: con Saily navighi in tutto il mondo senza cambiare scheda
Saily è il servizio di eSIM con cui viaggiare in tutto il mondo senza preoccuparti del roaming: una sola eSIM basterà per oltre 200 paesi.
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il 27 ott 2025
Una sola eSIM per oltre 200 destinazioni internazionali? Una cosa che è possibile con Saily: il servizio nato dalla stessa azienda di NordVPN che ti permette di avere una connessione dati veloce e sicura in più di 200 paesi globali, senza preoccuparti dei costi del roaming e con un piano giga già chiaro e prepagato ancor prima di partire. Scarica l'app adesso per iniziare subito.

Scarica l'app di Saily e ottieni la tua eSIM

All'interno dell'app scoprirai subito quanto possa essere semplice: avrai piani locali, regionali o globali pronti per adattarsi a ogni tua esigenza, con tariffe dai prezzi competitivi e la possibilità di gestire tutto in app. Una volta acquistato il piano, la connessione si attiverà automaticamente all'arrivo: non dovrai cambiare SIM, collegarti a una rete WiFi pubblica poco sicura o andare alla ricerca di una SIM locale con tutte le difficoltà del caso.

Sì, perché con Saily la tua eSIM diventerà il tuo passepartout per più di 200 paesi: ti basterà aggiungere nuove destinazioni con relativo piano dati dall'app senza dover scaricare ogni volta una nuova eSIM.

Tra i vari servizi a disposizione, Saily offre un avviso di utilizzo dati che ti notifica quando hai consumato oltre l’80% del piano e un servizio clienti disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in chat a qualsiasi orario.

Scarica l'app di Saily e ottieni la tua eSIM

Infine, grazie alla promozione attuale, scaricare l'app è ancora più conveniente: puoi moltiplicare infatti fino a 5 i tuoi crediti Saily con cui ottenere fino al 15% di cashback sui piani da 10 GB o superiori, ideale se utilizzi anche in viaggio una grande quantità di dati.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

