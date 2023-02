Digitale terrestre: il decoder più venduto su Amazon è ancora in super offerta (20€)

Il decoder Nokia Terrestrial Receiver 6000, pienamente compatibile con il nuovo standard del digitale terrestre, è in offerta su Amazon a soli 20,90 euro, grazie al 30% di sconto rispetto al prezzo consigliato di 29,90 euro. Completando l'offerta ora riceverai il decoder già nella giornata di domani grazie alla spedizione gratuita e ultrarapida di Amazon per gli abbonati Prime.

Considera che puoi risparmiare altri 3 euro se scegli di acquistarlo usato: il prodotto è "come nuovo" ed è in vendita a 17,77 euro, con la spedizione offerta anche in questo caso gratuitamente da Amazon e consegna prevista entro la giornata di mercoledì.

30% di sconto sul decoder Nokia Terrestrial Receiver 6000

Semplicità d'uso, installazione veloce e funzionalità extra sono le tre caratteristiche chiave del successo clamoroso di questo decoder Nokia appartenente alla serie Terrestrial Receiver 6000. A un prezzo irrisorio puoi mettere fine definitivamente a tutti i problemi di ricezione dei canali dopo il passaggio al nuovo digitale terrestre, rinviando così la spesa per l'acquisto di un nuovo televisore.

Tra le funzioni extra disponibili con questo decoder si annoverano la creazione di liste personale in base al genere o a seconda della persone che sta guardando la televisione, la guida ai programmi tv per una durata fino a 7 giorni direttamente sullo schermo del televisore e la possibilità di collegare una chiavetta o un hard disk esterno grazie alla porta USB.

Approfitta dell'ultima offerta di Amazon sul Nokia Terrestrial Receiver 6000 per risparmiare 9 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico grazie al 30% di sconto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.