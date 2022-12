Digitale terrestre: il decoder invisibile Leelbox in svendita totale su Amazon (-44%)

Come era prevedibile, il passaggio definitivo al nuovo standard DVB-T2 del digitale terrestre sta causando notevoli disagi a numerose famiglie italiane. Sono in tanti a lamentarsi di una scarsa ricezione dei canali, un problema ingigantito ulteriormente dalle festività di fine anno, il periodo dell'anno in cui tutti i componenti della famiglia trascorrono più ore all'interno della loro abitazione.

Per risolvere una volta per tutte il problema, è indispensabile l'acquisto di un nuovo televisore o decoder. Se hai un budget limitato, la soluzione migliore è proprio il decoder. Uno dei migliori in circolazione è il decoder Leelbox in formato mini stick: si tratta di un dispositivo a forma di chiavetta da riporre dietro il televisore: oggi è in svendita totale su Amazon al prezzo di 21,99 euro, con il 44% di sconto sul prezzo di vendita consigliato al pubblico di 38,99 euro.

Decoder Leelbox invisibile: la soluzione unica a due problemi

Il decoder Leelbox Mini Stick risolve innanzitutto il problema della ricezione dei canali, grazie alla piena compatibilità con il nuovo standard DVB-T2 del digitale terrestre. Presenta inoltre una funzione molto utile: ti permette infatti di sintonizzare i canali in ordine grazie all'opzione LCN (ricordati di attivarla al momento della prima ricerca dei canali). Volendo, puoi anche aggiungere un elenco dei tuo programmi preferiti.

Il secondo problema che andrai a risolvere acquistando il decoder Leelbox è l'ingombro sopra il mobile dove appoggi il televisore. Tutto merito del formato in chiavetta di Leelbox, che ti permette di collegare il decoder direttamente dietro al televisore tramite la porta HDMI. Incluso nel prezzo anche un comodo telecomando 2 in 1 universale, in questo modo non dovrai stare lì a cambiare ogni volta telecomando.

Approfitta subito dell'offerta di Amazon sul decoder Leelbox Mini Stick per risparmiare quasi 20 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico. Completando l'ordine ora, riceverai il decoder entro il 29 dicembre.

