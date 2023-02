Digitale terrestre: il decoder Fenner a prezzo REGALO su Amazon

Ancora problemi col nuovo segnale del digitale terrestre? Allora c'è una bella notizia per te: l'ottimo decoder Fenner del marchio R Move, con piena compatibilità allo standard DVB-T2 e sintonizzazione automatica, è in super offerta su Amazon: effettuando l'ordine ora lo pagherai 18,99 euro anziché 29,99 euro, grazie al 37% di sconto. E se sei abbonato a Prime puoi beneficiare anche della spedizione gratuita.

Digitale terrestre: il decoder Fenner in sconto del 37% su Amazon

Il modello GX1 del decoder digitale terrestre Fenner è progettato per ricevere in maniera ottimale il segnale del nuovo standard DVB-T2, garantendoti una visione perfetta dei canali Rai e Mediaset in alta definizione. A rendere ulteriormente speciale questo modello di decoder anziché tanti altri prodotti della concorrenza è proprio il rapporto qualità-prezzo rispetto alle tante funzioni messe a disposizione, a partire dalla sintonizzazione automatica. Una volta che lo avrai acceso, si avvierà un timer di 10 secondi al termine del quale partirà in automatico la ricerca dei canali, senza che tu debba muovere un dito.

Lato connettività presenta una comoda porta HDMI, grazie alla quale puoi collegare un PC per la visione di un contenuto multimediale di tuo gradimento. Incluso nella confezione anche un pratico telecomando, da usare esclusivamente col decoder.

Vuoi risolvere una volta per tutte i problemi di segnale legati alla mancata ricezione del nuovo standard DVB-T2 da parte del tuo televisore? Allora fatti furbo e approfitta del 37% di sconto offerto da Amazon per regalarti il decoder Fenner GX1.

