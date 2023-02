Digitale terrestre: decoder in formato stick Dcolor in offerta a 27 euro su Amazon

Il decoder Dcolor in formato stick è pienamente compatibile con il nuovo standard del digitale terrestre, così da offrirti un supporto completo per tutti i tuoi canali preferiti. Inoltre grazie al suo formato consente di risparmiare spazio prezioso per il televisore oppure collegarlo anche ai televisori appesi al muro.

In queste ore su Amazon il decoder Dcolor in formato Stick è in offerta a 27 euro, grazie al coupon omaggio che offre il 5% di sconto sul prezzo di vendita consigliato al pubblico. Hai l'abbonamento Prime? Perfetto: per te la spedizione dell'articolo è gratuita e la consegna prevista entro la giornata di domani.

Coupon omaggio Amazon per l'acquisto del decoder Dcolor

Il modello in offerta è il decoder Dcolor compatibile col digitale terrestre DVB-T2, con supporto al Dolby Audio e alla risoluzione Full HD 1080p/720p. Inclusi nella confezione di vendita un comodo telecomando universale due in uno, un ricevitore IR Mini USB da 1 metro e un cavo di alimentazione da USB a DC 5V sempre da 1 metro, più un libretto di istruzioni sia in italiano che in inglese.

Il principale punto di forza del decoder Dcolor è proprio il suo formato: grazie al cavo HDMI incorporato lo puoi collegare alla presa HDMI del tuo televisore posta sul retro così da renderlo invisibile ai tuoi occhi. Niente più ingombri sopra il mobile, niente più drammi se si ha il televisore appeso al muro.

Metti nel carrello ora il decoder Dcolor per sfruttare appieno il coupon omaggio di Amazon e pagare il decoder a soli 27 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.