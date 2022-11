Digitale terrestre: il decoder Dcolor Mini Stick in offerta lampo su Amazon

Il Cyber Monday di Amazon, che segna l'ultimo giorno della settimana del Black Friday, si concede un'ottima offerta lampo sul decoder Dcolor Mini Stick. Se per il venerdì nero il prezzo era sceso fino a 23€, oggi siamo di fronte a un'ulteriore sforbiciata: grazie al 30% di sconto, ancora per poco sarà tuo a 21,14€ invece di 29,99€. Essendo un'offerta lampo, è destinata a esaurirsi nel giro di poche ore, ecco perché aspettare un nuovo ribasso può essere controproducente: cogli al volo l'offerta del giorno per portarti a casa un decoder dalle dimensioni di una chiavetta USB, che come per magia sparisce dietro al televisore.

Dcolor Mini Stick, il decoder invisibile

Dcolor Mini Stick è il decoder invisibile che risolve una volta per tutte i problemi di ricezione del nuovo digitale terrestre DVB-T2 sul tuo televisore. La sua installazione è molto semplice: lo colleghi con il cavo HDMI alla vecchia TV di casa e te lo dimentichi fino a quando non deciderai di spostare o cambiare televisore con un nuovo modello. Lo abbiamo ribattezzato come decoder invisibile proprio per questo, perché oltre ad avere le dimensioni di una pendrive lo si collega dietro alla TV e il gioco è fatto, senza ingombri né altro.

Incluso nella confezione di vendita anche un comodo telecomando 2 in 1, con il quale puoi controllare sia il decoder che il televisore. Niente ingombri, dunque, né doppi telecomandi, per un'esperienza di visione nettamente migliore.

Non andare più dal tuo vicino di casa quando non riesci a vedere uno o più canali, non chiamare a ogni ora del giorno tuo figlio per la risintonizzazione: risolvi i problemi del vecchio televisore con il decoder Dcolor Mini Stick, in offerta lampo a 21,14€ invece di 29,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.