Digital Futures: il nuovo progetto Google per un'AI responsabile

Google ha lanciato un nuovo progetto, chiamato Digital Futures, il cui scopo è quello di riunire una serie di attori per comprendere le sfide e sfruttare al meglio le opportunità dell’intelligenza artificiale. Con questa iniziativa, l’azienda di Mountain View vuole supportare i ricercatori che si occupano di AI, ma anche organizzare convegni e promuovere il dibattito sullo sviluppo responsabile di questa tecnologia. Google.org ha inoltre istituito un fondo da 20 milioni di dollari per fornire sovvenzioni ai principali think tank e istituzioni accademiche a livello globale, in modo da facilitare il dialogo che ruota attorno al tema dell’intelligenza artificiale.

Digital Futures: collaborare per migliorare il futuro dell'AI

L’AI è una tecnologia utilizzata in svariati ambiti e può essere fondamentale per lo sviluppo umano, come ad esempio quando si applica per prevedere malattie o disastri naturali. Tuttavia, non è tutto oro quello che luccica. Ad esempio, l’AI può essere usata anche per promuovere la disinformazione. In un comunicato ufficiale, pubblicato sul blog di Google, l’azienda ha dichiarato che per rispondere ai dubbi e alle preoccupazioni causate dall’AI è necessaria una profonda collaborazione tra industria, mondo accademico, governi e società civile. Il fondo servirà proprio a supportare gli attori (istituzioni e non) di questo dialogo. Tra i primi beneficiari del Digital Futures Fund vi sono: l’Aspen Institute, la Brookings Institution, il Carnegie Endowment for International Peace, il Center for a New American Security e l'Institute for Security and Technology ma, in un prossimo futuro il fondo sosterrà istituzioni e organizzazioni di tutto il mondo.

Il colosso statunitense ha dichiarato di aver pubblicato una guida sui principi dell’intelligenza artificiale già nel 2018 e creato un team di governance per metterli in pratica. Inoltre, Google pubblica regolarmente ricerche su questioni come l’equità, la privacy e la sicurezza. Tuttavia, come si legge ancora nel comunicato, per ottenere la giusta intelligenza artificiale non basta una sola azienda. Per questo motivo il progetto Digital Futures e il fondo Google.org promuoveranno la ricerca indipendente sull’AI, in modo che questa tecnologia trasformativa possa essere sfruttata a vantaggio di tutti.