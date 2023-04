digiKam 8.0: ultimato il porting alle Qt6

I programmatori del progetto digiKam, famoso professional photo management software open source, hanno pubblicato la nuova major release che implementa una serie di novità di rilievo. digiKam 8.0 gode di un completo porting dell'interfaccia utente alle Qt6, ovvero l'ultima incardinazione di tale libreria multipiattaforma open source dedicata allo sviluppo di applicativi. Tale transizione consente a questi software di integrarsi al meglio con l'ambiente grafico KDE Plasma, anche se ovviamente è possibile sfruttarlo senza alcun tipo di problema con tutti i vari desktop environment presenti nel panorama Linux come ad esempio: GNOME Shell, XFCE o LXDE/LXQt.

digiKam 8.0 implementa un miglioramento del supporto a : JPEG-XL, WebP e AVIF. A partire da tale release infatti è possibile reperire il nuovo export setting dedicato appunto a questo set di formati. Oltretutto l'utente può ora eseguire agilmente la conversione delle immagini importate, direttamente tramite un opzione presente nel comodo Batch Queue Manager, da una fotocamera, o da un altro device, direttamente nei formati lossless sopracitati. È stato aggiornato anche l'image editor integrato cosi da permettere l'editing delle fotografie salvate in formato: JPEG-XL, HEIF, WebP e AVIF.

Sempre in digiKam 8.0 reperiamo il supporto per le float16 (half float) image nel TIFF Loader ed alla libreria libjasper 4.0 presente nel bundle inerente al formato JPEG-2000. digiKam 8.0 sfrutta inoltre: ExifTool 12.59, G’MIC-Qt 3.2.2 e Libraw 20230403 per implementare tutta una serie di funzionalità "core".

Per quanto concerne la gestione dei metadata in tale build è stata aggiunta la nuova opzione per scrivere i metadata in diverse tipologie di file. Oltretutto è adesso abilitata la scrittura delle metadata operation all'interno dei file DNG e RAW tramite il backend di ExifTool. Ora all'interno del Advanced Metadata Settings panel è possibile eseguire il salvataggio ed il caricamento dei diversi configuration profile ed inoltre è stato ottimizzato il layout del Metadata Edit plugin in modo tale da garantisce una migliore usabilità.