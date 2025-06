Diffusore Soundcore: qualità e resistenza a un prezzo imbattibile (21€)

Se stai cercando un diffusore Bluetooth che combini portabilità, resistenza e prestazioni audio di qualità, allora è il momento di scoprire la Soundcore Select 4 Go. Questo dispositivo è ora disponibile su Amazon con uno sconto del 27%, al prezzo di soli 21,99 euro. Un’occasione imperdibile per chi desidera godersi la propria musica preferita ovunque si trovi, senza compromessi sulla qualità.

Un design compatto che non sacrifica la potenza

Con un peso di appena 263 grammi e dimensioni ridotte, la Soundcore Select 4 Go è progettata per accompagnarti ovunque. Ma non lasciarti ingannare dalle sue dimensioni compatte: grazie al driver da 5W, questo speaker offre un suono nitido e potente, ideale sia per l'uso indoor che outdoor. Che tu sia in una stanza o all'aperto, la qualità del suono ti sorprenderà.

La batteria da 2.400 mAh è un altro punto di forza di questo diffusore. Con un'autonomia di riproduzione fino a 20 ore, puoi dimenticare l'ansia da ricarica, anche durante lunghe giornate in spiaggia, escursioni o viaggi. La libertà di ascoltare musica senza interruzioni è un vantaggio che non passa inosservato.

La Soundcore Select 4 Go è certificata IP67, il che significa che è completamente protetta contro polvere e immersioni in acqua. Questo la rende perfetta per attività all'aperto, inclusi momenti in piscina o gite in barca. Inoltre, grazie alla sua tecnologia galleggiante, non dovrai preoccuparti di perderla in acqua. La cinghia inclusa rende il trasporto ancora più semplice, permettendoti di portarla con te ovunque, dal trekking al ciclismo.

Connessione perfetta a grande distanza

Grazie alla tecnologia True Wireless Stereo (TWS), puoi collegare due unità Soundcore Select 4 Go per creare un sistema stereo wireless. Il raggio d'azione Bluetooth fino a 30 metri ti garantisce massima libertà di movimento, mentre i controlli fisici integrati rendono la gestione del dispositivo intuitiva e semplice.

Disponibile in una raffinata colorazione verde, la Soundcore Select 4 Go offre un rapporto qualità-prezzo difficilmente eguagliabile. La confezione include anche un cavo di ricarica, per un’esperienza d’uso immediata e senza complicazioni. Con la sua combinazione di resistenza, portabilità e qualità sonora, questo diffusore è il compagno ideale per ogni occasione.

Non perdere l’opportunità di portare a casa un dispositivo che trasforma ogni momento in un’esperienza musicale unica. Acquistala ora su Amazon e scopri come la Soundcore Select 4 Go può migliorare la tua vita quotidiana.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.