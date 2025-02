Difenditi dal phishing con la nuova suite di Norton

Il recente exploit della AI ha avuto diversi effetti collaterali negativi. Uno di questi è senz'altro l'aumento degli attacchi di phishing, o meglio del grado di sofisticazione delle e-mail create appositamente per ingannare gli utenti al fine di ottenere dati sensibili come le credenziali bancarie.

Come difendersi quindi dal phishing in questa nuova era dominata dall'AI? Affidandosi a una piattaforma di sicurezza online che riunisce in un unico luogo i migliori strumenti per contrastare in modo efficace i pericoli del web. Tra le migliori si annovera Norton 360, la nuova suite di Norton che nasce per proteggere dispositivi, privacy online e identità.

Il piano di rifermento è Norton 360 Advanced, il più completo, che include il pluripremiato antivirus di Norton insieme ad un servizio VPN e vari strumenti di protezione dell'identità dei suoi utenti. In questi giorni il piano annuale è in offerta a 44,99 euro, grazie al 66% di sconto rispetto al prezzo di listino.

Come difendersi dal phishing con Norton 360 Advanced

Per difendersi nel migliore dei modi dalle e-mail di phishing occorre utilizzare un software antivirus affidabile, potente e aggiornato. È quanto propone il piano Advanced della suite Norton 360, quello più completo per la protezione di tutta la famiglia da malware, virus, truffe online e appunto il phishing.

Al di là poi del pluripremiato antivirus, vi è il servizio di assistenza per il ripristino dell'identità, utile nel caso sia ormai troppo tardi, cioè qualora il tentativo di phishing vada a segno. Con questo strumento, infatti, gli utenti ricevono un supporto completo da parte di uno specialista Norton del ripristino dell'identità, in grado di aiutare a seguire passo dopo passo il processo per riottenere la propria identità online.

Un anno di Norton 360 Advanced è in offerta a 44,99 euro anziché 134,99 euro, in virtù del 66% di sconto. Il piano in questione offre una protezione completa fino a dieci dispositivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.