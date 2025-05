Difendi la tua privacy con un click: LastPass, ideale per la sicurezza digitale

Oggi la nostra vita online è un continuo slalom tra piattaforme, servizi e app. Ma proprio come proteggi la porta di casa con una chiave, dovresti proteggere i tuoi account con password robuste e uniche. Ecco perché un password manager come LastPass è il tuo alleato numero uno nella sicurezza informatica.

LastPass fa molto più che archiviare password: è come un caveau digitale che genera, memorizza e compila automaticamente credenziali lunghe e complesse, impedendo ai malintenzionati di violare la tua privacy. Un solo strumento, e puoi finalmente dire addio alle password deboli o riciclate.

Più di un semplice gestore di password

Attivando LastPass, avrai a disposizione un vero assistente personale per la sicurezza dei tuoi dati. Il software crea password forti e casuali per ogni sito, poi le salva in un archivio cifrato e sicuro. Puoi sincronizzare tutto su PC, tablet e smartphone in automatico: ti basta ricordare una sola password principale. E se un giorno decidi di cambiare servizio o disdire, nessun problema: puoi esportare tutto facilmente. Ma un password manager non è solo un contenitore di password. Con LastPass puoi conservare al sicuro:

Dati delle carte di credito, per acquisti veloci e sicuri

Indirizzi di spedizione, ideali per shopping online senza dover riscrivere tutto

Credenziali Wi-Fi, così non devi più cercarle ogni volta

Documenti importanti e note riservate, custoditi in uno spazio protetto

Tutto a portata di mano e sempre criptato. LastPass propone due piani principali, entrambi convenienti e senza sorprese:

Premium a 2,90€ al mese (con fatturazione annuale), perfetto per l’uso personale

al mese (con fatturazione annuale), perfetto per l’uso personale Families a 3,90€ al mese (sempre con fatturazione annuale), pensato per famiglie e piccoli team

E la cosa migliore? Puoi provare tutto gratis per 30 giorni, senza impegno. Se non ti convince, puoi disdire quando vuoi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.