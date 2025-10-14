Difendi la tua privacy anche online: Total VPN in offerta al prezzo più basso dell'anno

Stare connessi 24 ore su 24 al giorno è deleterio non soltanto per la salute ma anche per la propria privacy online. Le nuove minacce informatiche sono infatti sempre più sofisticate e tra le vittime inconsapevoli ora figurano anche persone che fino a oggi pensavano di essere al sicuro.

Per evitare quindi spiacevoli sorprese, la soluzione ideale è proteggersi con un pacchetto di cybersecurity completo, che includa non soltanto un servizio di rete privata virtuale di qualità ma anche un antivirus di livello. A questo proposito segnaliamo Total VPN, il prodotto realizzato dall'azienda informatica TotalAV per difendere la privacy online dei suoi clienti: in questi giorni è in offerta a 1,59 euro al mese.

Total VPN in offerta al prezzo più basso dell'anno

Uno dei principali punti di forza di Total VPN è la navigazione in Internet crittografata, grazie alla quale nessuno, nemmeno gli hacker più talentuosi, possono accedere alle informazioni personali degli utenti connessi a Internet. Il servizio di rete privata virtuale consente inoltre di utilizzare il Wi-Fi pubblico di aeroporti, hotel, cafè e ristoranti in totale sicurezza, con i dati sensibili quali password e informazioni bancarie al sicuro da occhi indiscreti.

L'utilizzo della VPN di TotalAV permette inoltre di guardare contenuti streaming anche all'estero evitando le restrizioni geografiche che ne impediscono la visione quando ci si trova al di fuori del Paese in cui si risiede abitualmente. La VPN consente infatti di modificare a tavolino la propria posizione virtuale, facendo credere ai provider dei servizi di rete di essere connessi in un altro luogo da quello in cui ci si trova realmente.

Grazie alla promozione in corso, valida per un periodo di tempo limitato, è dunque possibile attivare Total VPN al prezzo più basso dell'anno. E se il servizio non dovesse soddisfare le proprie aspettative, si può fare affidamente sulla garanzia di rimborso di 30 giorni.

