Dichiara i tuoi asset digitali senza problemi con Moneyviz

In Italia esiste un nutrito gruppo di persone che investe su asset digitali, quali criptovalute, ETF, fondi CFD, azioni, eccetera. Trattandosi di una materia ancora poco conosciuta a livello fiscale, ogni anno durante la dichiarazione dei redditi salta fuori sempre qualche problema. Se anche tu ti ritrovi nella stessa situazione, ti farà piacere sapere che esistono diversi servizi online che rendono la fiscalità degli asset derivanti dalle operazioni di trading più semplice.

In Italia uno dei punti di riferimento è Moneyviz, che dalla sua nascita ha dichiarato più di 20.000 conti di criptovalute, avvalendosi del supporto dei massimi esperti nel nostro Paese. Il costo del servizio parte da 39 euro l'anno (piano Self Service).

Perché scegliere Moneyviz

Uno dei principali punti di forza di Moneyviz è il supporto dei più importanti esperti in Italia sulla fiscalità degli investimenti. Si tratta di un vantaggio non di poco conto, dal momento che garantisce dati più affidabili, veloci e accurati rispetto a qualunque commercialista non specializzato.

Il servizio Moneyviz riconosce in automatico più di 80.000 strumenti finanziari presenti nei più importanti mercati del mondo, tra cui USA, Italia, Inghilterra, Olanda, Hong Kong, Irlanda e Canada. Gli utenti che scelgono questa innovativa piattaforma possono inoltre contare su quotazioni sempre aggiornate, grazie ai dati resi disponibili da Coingecko, CoinRanking e IEXCLOUD.

Il piano più economico di Moneyviz parte da 39 euro all'anno e comprende fino a 100 transazioni. Se sei un trader maggiormente attivo, il piano ideale è Servito, che include fino a 20.000 transazioni al prezzo di 129 euro ogni 12 mesi (grazie al 22% di sconto sul prezzo precedente pari a 167 euro). Qualora invece si voglia usufruire di un supporto specializzato, Moneyviz mette a disposizione dei suoi clienti il piano VIP a partire da 249 euro all'anno. Scegli uno dei tre piani del servizio Moneyviz tramite la pagina dedicata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.