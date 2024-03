Device Simulator & Tester, tutto in una sola tab

Come suggerisce il nome, Device Simulator & Tester è una soluzione che permette di testare siti Web e Web application su più device. Con in più la possibilità di svolgere l'intera operazione tramite una singola scheda. Distribuito sotto forma di estensione per il browser Google Chrome, si tratta di uno strumento gratuito a disposizione degli sviluppatori che hanno la necessità di verificare la qualità della user experience dei propri progetti sul maggior numero possibile di dispositivi.

Le funzionalità di Device Simulator & Tester

La piattaforma si caratterizza in particolare per la possibilità di controllare qualsiasi aspetto dei test. A questo proposito è utile notare il lavoro fatto per garantire la sincronizzazione dei task. Si può sincronizzare, ad esempio, lo scrolling di un elemento specifico su tutti i device, così come è possibile spostarsi su una nuova pagina Web su un dispositivo e fare in modo che la stessa operazione venga replicata su tutti gli altri.

Tale beneficio si estende a qualsiasi interazione possa avvenire tra un utente e un sito Web. Come per esempio click, invio di input da form e non solo.

Pronto a qualsiasi scenario

Un'altra caratteristica interessante riguarda l'opportunità di simulare qualsiasi tipo di scenario, come la navigazione su sezioni specifiche di una Web App. L'utente ha inoltre la possibilità di impostare dei preset per passare molto velocemente da un dispositivo all'altro nel corso dei test. Per creare un ambiente quanto più coerente possibile è possibile anche modificare lo schema di colori corrente di un device in modo che corrisponda con quello del tema di un'applicazione.

Gli ambiti di utilizzo sono numerosi ma quello privilegiato riguarda in test di responsività sulle pagine. Poter utilizzare una sola scheda per visualizzare il comportamento di una UI sia su Desktop che su mobile, o su più dispositivi mobile, rappresenta non solo un grande risparmio di tempo ma anche una notevole semplificazione del flusso di lavoro.