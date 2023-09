DevDay: il 6 novembre arriva la prima conferenza di OpenAI

OpenAI annuncia la sua prima conferenza degli sviluppatori, chiamata DevDay, che avrà luogo a San Francisco il prossimo 6 novembre. Si tratta di un evento di un solo giorno che riunirà centinaia di sviluppatori provenienti da tutto il mondo, naturalmente interessati al settore dell’intelligenza artificiale. Dopo il successo ottenuto grazie al lancio di ChatGPT, la start-up ha deciso che i tempi sono ormai maturi per organizzare una conferenza tutta propria.

DevDay: cosa aspettarsi dall’evento di OpenAI

Nel suo comunicato ufficiale, OpenAI non ha svelato molti dettagli. Il CEO della start-up, Sam Altman, ha soltanto dichiarato: “Non vediamo l’ora di mostrare il nostro ultimo lavoro per consentire agli sviluppatori di creare cose nuove”. Non è chiaro a cosa si riferisse, ma è improbabile si tratterà di GPT-5, il modello di linguaggio successore dell’attuale GPT-4, utilizzabile dagli abbonati a ChatGPT Plus. Lo stesso Altman aveva dichiarato in precedenza che lo sviluppo di GPT-5 non è ancora nei piani della società e che passerà un po’ di tempo prima che venga annunciato il rilascio ufficiale. Durante il DevDay, il keynote iniziale verrà trasmesso in diretta streaming per i curiosi di tutto il mondo. Gli sviluppatori presenti potranno invece partecipare a sessioni di approfondimento, gestite dallo staff di OpenAI.

L’evento del 6 novembre potrebbe comunque far trapelare nuove informazioni riguardo Global Illumination. Si tratta della digital product company acquisita da OpenAI nelle scorse settimane per migliorare i propri strumenti di intelligenza artificiale. Tra questi vi sono naturalmente ChatGPT e DALL-E, l'AI capace di generare immagini a partire da un input di testo. Per partecipare al DevDay sarà necessario iscriversi alla waitlist tramite la pagina ufficiale dell’evento. Fatto ciò, quando la registrazione sarà attiva, la start-up invierà un’email di notifica agli iscritti alla lista d’attesa. Purtroppo OpenAI non ha indicato una data ufficiale dell’apertura delle registrazioni, ma si è limitata ad un più generico “nelle prossime settimane”.