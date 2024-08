Desideri un nuovo dispositivo Apple? Mediolanum ha una sorpresa per te

Stai cercando un nuovo dispositivo Apple? Banca Mediolanum ha lanciato una promo imperdibile che ti lascerà di stucco. Grazie al conto SelfyConto, infatti, hai la possibilità di ottenere in regalo un iPhone 15, un iPad di decima generazione o un Apple Watch SE, partecipando alla promozione "Presenta un amico". Ti farà piacere anche sapere che il conto è privo di canone e ricco di vantaggi che ti permettono di gestire i tuoi risparmi in modo semplice e trasparente.

SelfyConto: la strada per il tuo nuovo dispositivo Apple

Se apri il conto SelfyConto di Banca Mediolanum, puoi sfruttare questa vantaggiosa promozione che coinvolge anche i tuoi amici. Il procedimento è semplice: i tuoi amici dovranno aprire il conto e compiere alcune operazioni entro quattro mesi dall’attivazione. Queste operazioni includono l’accredito dello stipendio o della pensione sul nuovo conto, oppure la registrazione di addebiti per un minimo di 500 euro al mese per tre mesi consecutivi.

Il programma "Presenta un amico" offre premi esclusivi in base al numero di persone che riesci a far aderire all’offerta: per l’iPhone 15 dovrai presentare sei amici, per l’iPad di decima generazione ne basteranno quattro e con soli due amici potrai ottenere l’Apple Watch SE.

Parlando del conto, come detto in apertura, è senza canone per il primo anno per tutti i nuovi clienti e rimane tale per i clienti under 30 fino al compimento del trentesimo anno. Oltre a tutto questo, Banca Mediolanum mette a disposizione dei suoi clienti una carta di debito gratuita per il primo anno, che consente prelievi illimitati senza commissioni nell’area Euro. Non mancano, inoltre, bonifici gratuiti, addebiti delle utenze domestiche, ricariche telefoniche e pagamenti di svariati tributi senza costi aggiuntivi.

Un’occasione del genere non capita tutti i giorni. Oltre alla possibilità di avere un nuovo dispositivo Apple in regalo, potrai godere di tutti i vantaggi di un conto corrente moderno e flessibile, che si adatta perfettamente alle tue esigenze quotidiane di gestione del denaro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.