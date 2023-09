Denti bianchissimi con lo spazzolino elettrico Oral-B IN SUPER OFFERTA

Oral-B è un'azienda leader nel settore dell'igiene orale, i suoi prodotti sono sempre sinonimo di grande affidabilità e qualità nelle azioni svolte. Raccomandati dai dentisti, gli spazzolini elettrici di Oral-B rappresentano la migliore scelta possibile per lo sbiancamento dei denti, per la pulizia e l'igiene orale e per tutto ciò che concerne questa forma di accortezza al proprio benessere. L'offerta che presentiamo oggi è davvero molto allettante: Amazon mette in sconto del 32% lo spazzolino elettrico Genius 8500 proprio di Oral-B per un prezzo finale di 69,99€.

Sorriso smagliante con lo spazzolino elettrico di Oral-B in sconto su Amazon!

Questo spazzolino Oral-B garantisce una pulizia professionale e gengive sane grazie al rilevamento della posizione che permette di raggiungere con lo spazzolamento il 100% delle zone, in modo da non tralasciare nessun punto. La sua testina rotonda rimuove fino al 100% di placca in più lungo la linea gengivale, per denti puliti e gengive sane. Dispone di ben cinque modalità di spazzolamento visibili: Pulizia Quotidiana, Pro-Clean (Pulizia Profonda), Denti Sensibili, Sbiancante e Protezione Gengive.

Proteggi Le tue gengive: il controllo della pressione di spazzolamento delle gengive rallenta automaticamente la velocità di spazzolamento e ti avvisa visivamente quando spazzoli con troppa energia. Inoltre la batteria al litio dura fino a 2 settimane con 1 ricarica in modo tale da avere l'efficacia del device sempre a disposizione. Acquistando questo prodotto avrete, all'interno della scatola: 1 spazzolino argento con timer di 2 minuti, 1 caricatore, 1 testina, 1 custodia da viaggio premium. Insomma, si tratta di un'opportunità davvero imperdibile, soprattutto considerando la vantaggiosa offerta di Amazon.

E ribadiamola, dunque, questa offerta: Amazon propone al 32% di sconto lo spazzolino elettrico Genius 8500 di Oral-B ad un prezzo d'acquisto finale di 69,99€. Sorriso e igiene a prezzi più che competitivi!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.