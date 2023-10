Denti bianchissimi con lo spazzolino elettrico Oral-B in MAXI PROMO

Oral-B è una nota marca di prodotti per l'igiene orale di proprietà di Procter & Gamble. La gamma di prodotti Oral-B comprende spazzolini elettrici, spazzolini manuali, fili dentali, collutori e altri accessori per la pulizia dei denti. Amazon mette in sconto del 36% lo spazzolino elettrico Oral-B per un prezzo finale di 49,99€.

Sorriso smagliante con lo spazzolino Oral-B in sconto su Amazon

Oral-B è un marchio di spazzolini noto e altamente raccomandato dai dentisti in tutto il mondo, con una particolare enfasi sull'igiene orale degli adulti. Questo spazzolino elettrico presenta una caratteristica speciale che lo rende straordinariamente pratico: un timer per la spazzolatura. Questo timer ti guida attraverso una pulizia completa, assicurandoti di spazzolare per i raccomandati 2 minuti. La spazzolatura eccessiva può danneggiare le gengive, ma grazie al sensore di pressione integrato, sarai avvertito se stai applicando troppa forza durante la pulizia.

Inoltre, questo spazzolino è progettato per sbiancare delicatamente i denti fin dal primo utilizzo, eliminando le macchie superficiali per un sorriso più luminoso. Un'altra caratteristica che lo rende comodo è la sua alimentazione tramite cavo elettrico, il che significa che non dovrai preoccuparti delle batterie. Una ricarica assicura una durata di oltre due settimane. Questo spazzolino Oral-B offre un'esperienza di pulizia professionale che ti aiuta a proteggere le tue gengive e a mantenere un sorriso sano e luminoso. Con il timer professionale di 2 minuti, puoi essere certo di dedicare il giusto tempo alla cura dei tuoi denti. Oral-B è la scelta perfetta per un'igiene orale completa ed efficace.

