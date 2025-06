Dell Inspiron 15: notebook da 15,6" FHD con i5, 16GB RAM e 512GB SSD a prezzo hot

Hai deciso di acquistare un notebook che garantisca ottime prestazioni ma non sei disposto a spendere una barcata di soldi? Allora non perdere questa occasione speciale che trovi solo su Amazon. Se fai presto puoi mettere nel tuo carrello Dell Inspiron 15 a soli 479,90 euro, invece che 599 euro.

Come puoi vedere in questo momento c'è uno sconto del 20% che ti permette di risparmiare più di 119 euro sul totale. Si tratta di un ritorno al minimo storico e dunque devi essere velocissimo. Tra l'altro se preferisci puoi acquistare subito e pagare in comode rate da 95,98 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Dell Inspiron 15 a prezzo favoloso

Di computer portatili ce ne sono davvero tanti in commercio ma in questo momento Dell Inspiron 15 è sicuramente la migliore offerta per il suo rapporto qualità prezzo. Ha un bellissimo display da 15,6 pollici con risoluzione FHD 1920 x 1080 p e refresh rate da 120 Hz. Gode di una tastiera compatta con retroilluminazione, tasti ben distanziati e touch pad fluido.

Troviamo poi a bordo il potente processore Intel Core i5 di 13ª generazione con la bellezza di 16 GB di RAM a supporto e il sistema operativo Windows 11 Home. C'è un SSD da 512 GB per archiviare tutto ciò che desideri e per un'accensione veloce. La scheda grafica Intel Iris Xe offre ottime prestazioni. Potrai avvalerti di una porta USB Type-A 3.2 Gen 1 velocissima per i trasferimenti e di una porta USB 3.2 Gen 1 Type-C altrettanto veloce. Puoi collegare un secondo monitor tramite l'uscita HDMI ed è anche dotato di un lettore di schede SD.

Che stai aspettando? Chiaramente a questa cifra l'offerta è destinata a durare poco. Perciò vola su Amazon e acquista il tuo Dell Inspiron 15 a soli 479,90 euro, invece che 599 euro. Ti ricordo che se sei iscritto ai servizi Prime lo riceverai a casa tua in pochi giorni e senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.

