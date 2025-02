Dell Inspiron 15 con Intel Core i5 e 16GB di RAM oggi tuo in sconto di 120€

Hai deciso di acquistare un notebook che sia performante e non costi un patrimonio? Allora dai subito un'occhiata a questa straordinaria offerta che trovi solo su Amazon. Se fai veloce puoi mettere le mani sull'ottimo Dell Inspiron 15 a soli 449 euro, invece che 569 euro.

Ebbene sì, ti assicuro che non ci sono errori ma uno sconto del 21% che abbatte il prezzo e ti fa risparmiare la bellezza di 120 euro sul totale. Probabilmente lo avrai già capito, siamo di fronte al minimo storico ragion per cui dovrai essere davvero velocissimo. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 89,80 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Dell Inspiron 15: ottimo computer a prezzo basso

Se non vuoi spendere molti soldi allora sicuramente oggi la migliore scelta che puoi fare è acquistare Dell Inspiron 15. Si tratta di un ottimo computer portatile dotato del potente processore Intel Core i5 di 12ª generazione con scheda grafica Intel UHD.

Possiede 16 GB di RAM per garantire una velocità eccellente e un SSD da 512 GB per archiviare tutto quello che vuoi senza problemi. Ha un ottimo display da 15,6 pollici FHD con tastiera compatta retroilluminata e pesa solo 1,9 kg circa. Come sistema operativo troverai già installato Windows 11 Home. Gode poi di USB veloci, HDMI, lettore di schede SD e jack per cuffie.

Oggi potrai avere questo fantastico notebook dalle prestazioni eccellenti a molto meno del prezzo che dovresti spendere. Quindi non perdere tempo o rischi di perdere l'offerta. Fiondati su Amazon e acquista il tuo Dell Inspiron 15 a soli 449 euro, invece che 569 euro. Completa l'ordine adesso e lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.