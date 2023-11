DELL ha realizzato un MONITOR PAZZESCO ed ora è in SUPER SCONTO (-30%)

Dell è un'azienda statunitense leader nel settore dell'informatica e della tecnologia rinomata per la sua attenzione alla qualità costruttiva, all'innovazione e al servizio clienti. Oggi il monitor DELL da 27 pollici è in sconto del 30% su Amazon con costo finale di 230,89€.

Il monitor definitivo DELL è in sconto su Amazon

Il monitor Dell S2722DC USB-C 27'' è un'eccellente soluzione per chi cerca un display di alta qualità con funzionalità avanzate. Con una generosa dimensione di 27 pollici e una risoluzione massima del display di 2560 x 1440 Pixel, offre un'esperienza visiva dettagliata e nitida. Il marchio Dell è noto per la sua affidabilità e innovazione nel settore, e questo monitor non fa eccezione.

Le caratteristiche speciali del monitor includono uno schermo Anti Glare che riduce i riflessi, un regolatore swivel per orientare facilmente il display, regolazione dell'altezza per adattarsi alle preferenze dell'utente, inclinazione regolabile e possibilità di rotazione. La frequenza di aggiornamento di 75 Hz assicura una transizione fluida delle immagini, rendendo il monitor adatto non solo per le attività quotidiane ma anche per il gaming, supportato ulteriormente dalla tecnologia AMD FreeSync.

La tecnologia di connettività è versatile, con porte DisplayPort, HDMI e USB Tipo C, offrendo opzioni flessibili per collegare il monitor a una varietà di dispositivi. Il rapporto di proporzione 16:9 fornisce un'esperienza visiva panoramica, ideale per l'intrattenimento e la produttività.

Il monitor Dell S2722DC è progettato per una varietà di usi specifici, tra cui l'istruzione, il gaming e l'uso aziendale. Con una struttura dalle dimensioni di 82P x 45l x 14H cm, offre un equilibrio tra dimensioni dello schermo e praticità. Gli altoparlanti incorporati migliorano l'esperienza audio, mentre le opzioni di connettività, tra cui USB-C, HDMI e USB, forniscono flessibilità nelle connessioni.

Su Amazon il monitor DELL è in sconto del 30% per un costo finale d'acquisto di 230,89€.

