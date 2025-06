Deezer contro l'intelligenza artificiale: verranno etichettati i brani generati dall'AI:

La popolare piattaforma di streaming musicale Deezer ha annunciato un'innovazione importante: un sistema avanzato di etichettatura per identificare i brani creati interamente dall'uso dell'intelligenza artificiale. Con questa mossa, l'azienda intende affrontare il crescente problema degli ascolti pilotati e proteggere gli artisti e i loro guadagni.

Il 18% dei nuovi brani è generato dall'AI

La situazione attuale è preoccupante: circa il 18% dei nuovi contenuti caricati quotidianamente sulla piattaforma, pari a circa 20.000 tracce, è prodotto da sistemi di intelligenza artificiale. Per rispondere a questa sfida, Deezer ha sviluppato una tecnologia in grado di riconoscere con un'accuratezza del 95% i brani generati artificialmente. Questo sistema si basa sull'analisi di specifici indicatori sonori che permettono di distinguere le composizioni sintetiche da quelle umane.

Esclusi dal calcolo delle royalty

I brani identificati come prodotti da intelligenza artificiale non verranno rimossi dal catalogo, ma saranno esclusi dal calcolo delle royalty musicali. Questa scelta mira a tutelare i guadagni degli artisti umani, evitando che le loro entrate vengano erose da produzioni automatizzate. Un portavoce di Deezer ha evidenziato che l'obiettivo è preservare l'autenticità e l'integrità dell'ecosistema musicale.

Brevetti e ascolti pilotati

Nel dicembre 2024, l'azienda ha depositato due brevetti relativi alla sua innovativa tecnologia di rilevamento. Questi brevetti si concentrano su metodologie avanzate per identificare impronte sonore uniche nei brani musicali, garantendo così un monitoraggio efficace delle tracce generate artificialmente.

Il fenomeno degli ascolti pilotati rappresenta una minaccia significativa per l'industria musicale contemporanea. I truffatori non solo utilizzano l'intelligenza artificiale per creare brani, ma programmano anche sistemi automatizzati per riprodurre ripetutamente queste tracce. Questo meccanismo genera traffico artificiale e consente loro di incassare indebitamente i diritti d'autore, a scapito degli artisti autentici.

Un quarto dei ricavi per i musicisti potrebbe essere compromesso dall'AI

Secondo una recente analisi condotta dalla Confederazione Internazionale delle Società di Autori e Compositori, in collaborazione con Pmp Strategy, entro il 2028 quasi un quarto dei ricavi dei creatori musicali potrebbe essere compromesso dall'impatto dell'intelligenza artificiale. Le perdite stimate potrebbero raggiungere i 4 miliardi di euro, mettendo a rischio la sostenibilità economica dell'intero settore.