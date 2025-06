DeepL amplia il supporto linguistico con nuove lingue e funzionalità avanzate

DeepL espande il proprio servizio di traduzione linguistica con l’introduzione di tre nuove lingue: vietnamita, ebraico e thailandese. Con questa novità, l’azienda porta il numero totale di idiomi supportati a 36, rafforzando ulteriormente la propria leadership nell’ambito dell’intelligenza artificiale applicata alla traduzione. Questo aggiornamento risponde alle crescenti esigenze delle aziende che operano in contesti internazionali e che necessitano di strumenti sempre più precisi per comunicare in un mondo globalizzato.

Thailandese e nuovi approcci

L’aggiunta del thailandese rappresenta un passo particolarmente significativo. Inizialmente, questa lingua sarà disponibile esclusivamente tramite l’API DeepL, ma è già previsto il suo successivo rilascio per il traduttore online e le applicazioni desktop e mobile. Questo approccio graduale permette di garantire un livello di qualità elevato, sfruttando appieno le potenzialità del LLM (Large Language Model) di ultima generazione sviluppato dall’azienda. Grazie a questa integrazione, le traduzioni risultano più accurate e coerenti, soddisfacendo gli standard richiesti dalle imprese globali.

Traduzione dei documenti e supporto per arabo e cinese tradizionale

Un’altra novità di rilievo è il potenziamento della funzionalità di traduzione dei documenti, che ora include il supporto per arabo e cinese tradizionale. Questa funzione consente di tradurre interi documenti in pochi secondi, preservando integralmente la formattazione originale, anche nel caso di lingue con scritture complesse. Si tratta di un’innovazione che migliora significativamente l’efficienza operativa, riducendo i tempi e i costi associati alla gestione di contenuti multilingue.

Le parole di David Parry-Jones

David Parry-Jones, Chief Revenue Officer di DeepL, ha sottolineato l’importanza strategica di queste nuove aggiunte linguistiche affermando che l’introduzione di vietnamita e thailandese è particolarmente rilevante per il settore manifatturiero, poiché facilita la comunicazione tra team e partner situati nella regione Asia-Pacifico. Questo aggiornamento non solo agevola le relazioni commerciali, ma rappresenta anche un passo avanti verso l’eliminazione delle barriere linguistiche che spesso ostacolano la crescita delle imprese.

Le parole del CEO

Il fondatore e CEO di DeepL, Jarek Kutylowski, ha dichiarato che ogni nuova lingua che viene aggiunta al nostro portafoglio è un ponte che collega persone e mercati. La nostra missione è accelerare la crescita globale delle aziende, offrendo strumenti che permettano di superare i confini linguistici.” Con questa visione, l’azienda continua a consolidare la propria posizione come partner indispensabile per le organizzazioni che operano in ambienti multiculturali e multilinguistici.