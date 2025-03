Deepfake: il rischio crescente delle truffe online alimentate dall'AI

L'evoluzione dell'intelligenza artificiale generativa ha aperto nuove opportunità, ma ha anche introdotto pericoli significativi nel mondo della criminalità digitale. Una delle minacce più preoccupanti legate a questa tecnologia sono i deepfake, contenuti manipolati utilizzando tecniche di AI che possono creare video, audio e immagini falsi in maniera estremamente realistica. Questi contenuti ingannevoli sono sempre più utilizzati nelle frodi online, minacciando la sicurezza digitale e l'affidabilità delle comunicazioni.

I deepfake sono video o registrazioni audio in cui immagini, voci e movimenti vengono modificati tramite algoritmi di AI. La combinazione di deep learning e la creazione di contenuti falsi consente di produrre materiale che risulta quasi indistinguibile dalla realtà, rendendo difficile per l'utente medio rilevare la manipolazione.

La creazione di un deepfake richiede una grande quantità di dati della persona da riprodurre, come foto o registrazioni audio. Questi dati vengono utilizzati per allenare un modello di AI, che apprende le caratteristiche specifiche del soggetto. Successivamente, l'AI genera nuovi contenuti che, seppur falsi, sembrano perfettamente autentici.

Come vengono impiegati i deepfake

I deepfake vengono impiegati in vari ambiti fraudolenti. Ad esempio, nelle frodi finanziarie, vengono realizzati video o registrazioni audio di figure autorevoli, come CEO o dirigenti bancari, che ordinano trasferimenti di denaro. Inoltre, in attacchi di phishing e ingegneria sociale, vengono creati video falsi di colleghi o amici, cercando di ottenere informazioni sensibili. In altri casi, i deepfake vengono usati per estorsioni o ricatti, realizzando video compromettenti per minacciare le vittime.

Anche la disinformazione sta diventando un problema crescente, poiché i deepfake possono essere utilizzati per manipolare l'opinione pubblica con notizie false. La diffusione dei deepfake mina la fiducia nelle comunicazioni digitali, compromettendo anche la sicurezza dei sistemi di autenticazione biometrica, che potrebbero essere ingannati da contenuti manipolati.

Per contrastare questa minaccia, è fondamentale sviluppare tecnologie di rilevamento in grado di individuare segni di manipolazione nei contenuti multimediali. Inoltre, è importante sensibilizzare gli utenti riguardo ai rischi legati ai deepfake e promuovere la loro educazione per riconoscere e proteggersi dalle frodi. Infine, una cooperazione internazionale è necessaria per tracciare e perseguire i criminali informatici dietro a questi crimini.