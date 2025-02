Deep Research arriva sull'app Gemini per Android

Dopo il debutto sul web a dicembre, Deep Research è ora disponibile in Gemini per Android. Come accennato nei giorni scorsi, Deep Research è la prima funzione avanzata di Gemini che consente agli utenti di porre domande approfondite. Google fornisce un piano articolato in più passaggi, che può essere personalizzato nel dettaglio. Dopo aver avviato la ricerca, Gemini impiega in media dai 5 ai 10 minuti (o più per report particolarmente complessi) per esplorare il web, analizzare siti e affinare la ricerca in base alle informazioni raccolte. Questo processo viene ripetuto più volte, fino a generare un report strutturato in sezioni, con le fonti elencate alla fine.

Deep Research: nuova funzionalità alimentata da Gemini 1.5 Pro

L'interfaccia utente su dispositivi mobili è molto simile e offre la possibilità di esportare i risultati su Google Docs. Con questo modello, il caricamento di file e Gemini Live sono disabilitati. Durante l’elaborazione di Deep Research, è possibile uscire dall’app di Gemini, ricevendo una notifica al termine del processo. Attualmente, la funzione è alimentata da Gemini 1.5 Pro, ma potrebbe presto arrivare anche il supporto per Gemini 2.0 Flash. Google ha ribadito che Deep Research sarebbe arrivato su Android quando ha annunciato Talk Live, i prompt multi-Extension e il restyling di Circle to Search. La funzione è stata presentata per la prima volta ad agosto, durante l’evento Made by Google 2024, ed è stata lanciata a dicembre.

Ci sono limiti per "Richieste di ricerca giornaliere" e "Numero di richieste di ricerca che puoi eseguire contemporaneamente". Come indicato da Google: "Se sei vicino al limite, Gemini Apps ti avvisa di quante richieste di ricerca sono rimaste per il giorno". Nelle scorse ore l’azienda di Mountain View ha lanciato Gemini Deep Research su Android su larga scala. Per quanto riguarda invece gli utenti iOS, la funzionalità non è ancora disponibile ed è richiesto un abbonamento Gemini Advance. Il nuovo annuncio segue il lancio su larga scala di Flash 2.0 sull'app mobile di ieri.