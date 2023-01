Decoder HD Fenner: un'OTTIMA OFFERTA su Amazon a soli 19,99 Euro

Nonostante non sia un prodotto che in questo periodo storico viene molto usato, dato l'avvento delle Smart TV in tutte le case, ci sono diverse parti del paese (e del mondo) in cui risulta difficoltoso riuscire anche a ricevere i canali più comuni sull'antenna della propria TV classica. R Move e Fenner non si sono dimenticati di tali clienti, ed è per questo che ha continuato anche nella produzione e nella vendita di decoder digitali terrestri. Questo decoder DVB-T2 HD 1080p è esattamente quello che fa al caso di questo pubblico.

La buona notizia è che questo decoder Fenner HD è da oggi in offerta su Amazon a soli 19,99€, con un 33% di sconto sul prezzo totale di listino.

Decoder DVB-T2 Fenner: tutto pronto per voi

Si tratta di un ricevitore di canali in chiaro, atto a migliorare la propria TV, già aggiornato all'ultima versione e che non necessiterà di altri aggiornamenti in futuro. Questo significa che è compatibile con il definitivo passaggio all'audio Dolby Digital+ di poco tempo fa.

All'interno della scatola sono presenti, oltre al decoder, il telecomando per la scelta dei canali (funziona solo con il decoder e non con il televisore), e il manuale delle istruzioni per il corretto utilizzo del dispositivo. Ricordiamo che il decoder Fenner HD sfrutta come connettore l'HDMI, ma il cavo non sarà presente all'interno del pacchetto.

