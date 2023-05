Decoder DVB-T2 HD di Nokia ad un prezzo BOMBA su Amazon

Migliora la qualità della tua TV acquistando il nuovo decoder DVB-T2 HD di Nokia. L'azienda leader nel settore della telefonia ha deciso di creare un nuovo dispositivo che servirà a poter vedere in chiaro i programmi TV che sono stati aggiornati al nuovo standard nazionale. Acquistalo adesso su Amazon a soli 18,99 euro.

Puoi creare ì liste personali per genere, membro della famiglia o altre preferenze e fare rapidamente zapping tra spettacoli, film, sport e qualsiasi cosa tu voglia. Ma non solo, perchè il Nokia Terrestrial Receiver 6000 oltre ad essere potente e funzionale è anche molto bello da vedere.

All'interno della scatola, è presente inoltre un telecomando ergonomico che ha un design minimalista, inoltre l'azienda ha detto che è possibile anche collegare un disco rigido esterno per riprodurre video, foto e musica.

All'interno della confezione troviamo:

Ricevitore DVB-T2

1 telecomando

1 adattatore di alimentazione

1 cavo HDMI

1 cavo da AV a Scart

2 batterie AAA

Per quanto riguarda invece le caratteristiche tecniche del prodotto, ecco cosa sappiamo. La risoluzione dello schermo può arrivare ad un massimo di 1080i o 720p, 576i e possiede la decodifica audio Dolby Digital Plus. Troviamo anche la porta d'ingresso dell'antenna, una porta HDMI, una USB 2.0 (da 5 V, massimo 50 mA) e un'entrata per l'audio digitale (con cavo coassiale). In più è presente anche una presa AV (3,5 mm) e un INGRESSO CC (da 12 V e 1 A).

Approfitta ora dello sconto del 36% e acquistalo su Amazon, e ricordati di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.