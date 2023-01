Debian 12 "Bookworm": arrivato il freeze per le transition request

I programmatori del "sistema operativo universale" hanno confermato che in questi giorni nel ramo di sviluppo di Debian 12, ovvero la futura stable release del progetto, si è appena dato il via al freeze per le transition request dei diversi pacchetti e toolchain. Questo significa che non verranno accettate nuove richieste per eseguire transizioni verso nuove edizioni di determinati software o librerie ma in ogni caso quelle già accordate o attualmente in corso saranno comunque concretizzate senza problemi o interruzioni di nessuna sorta. Lo scorso settembre 2022 i coder hanno dato il via allo sviluppo di Debian 12, nome in codice "Bookworm", rilasciato una prima alpha release. Questo nuovo step nella roadmap va a concretizzare il lavoro svolto fino ad oggi dal team di developer.

La versione stabile di Debian 12 "Bookworm" è attesa entro la fine del 2023 anche se non è stata annunciata nessuna data di rilascio specifica. Il progetto infatti non segue dei rilasci a cadenza regolare. Le nuove major release vengono distribuite unicamente quando ritenute abbastanza rodate e pronte dal team di maintainer. Questa strategia di sviluppo comporta appunto la totale assenza di release date predefinite, elemento che potrebbe infastidire gli utenti che invece preferiscono ricevere pacchetti aggiornati a cadenza regolare come avviene su tante altre distribuzioni Linux.

Il prossimo step di sviluppo programmato nella tabella di marcia del team Debian è fissato per il meta febbraio nel momento in cui verrà concretizzato il soft freeze ovvero quando non sarà consentito aggiungere nuovi pacchetti ai repository, in modo tale che i developer possano focalizzarsi sulla completa stabilizzazione di quelli presenti al momento del freeze. A marzo invece arriverà l'hard freeze che bloccherà anche i diversi minor update. Il full freeze invece è ancora da determinare ma è probabile che avvenga a giugno.

Trattandosi di un'edizione ancora in fase di sviluppo sconsigliamo per il momento di adottare Debian 12 "Bookworm" negli ambienti di produzione.