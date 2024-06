Debian 10: stop al supporto ufficiale entro la fine del mese

Il sistema operativo Debian 10 sta per arrivare alla fine del suo ciclo di vita, che scadrà il 30 giugno prossimo. Le nuove versioni di Debian vengono rilasciate ogni due anni e ricevono aggiornamenti di sicurezza per tre anni. Successivamente, queste vengono spostate nel ramo di supporto a lungo termine, dove vengono assistiti da un altro team per due anni. Debian 10 è proprio arrivato a quest’ultima fase. Gli utenti che vogliono continuare ad utilizzare questo sistema operativo si trovano di fronte due opzioni. La prima è passare a Debian 11. In questo caso, fra due anni sarà necessario effettuare un nuovo aggiornamento. La seconda opzione è quella di aggiornare il sistema direttamente a Debian 12 ed effettuare il nuovo aggiornamento nel 2028. Quest’ultima sembra essere l’opzione migliore. Se si sceglie di eseguire un upgrade in-place, potrebbe essere necessario eseguire l'aggiornamento a Debian 11 e poi a Debian 12.

Debian 10: la nuova versione verrà supportata fino al 31 agosto 2026

Debian Project ha pubblicato un post in cui spiega meglio le fasi del passaggio al nuovo sistema operativo. Come riportato dall’azienda: “Il team Debian LTS preparerà successivamente la transizione a Debian 11 bullseye, l'attuale versione oldstable. Grazie allo sforzo congiunto di diversi team tra cui il Security Team, il Release Team e il LTS Team, anche il ciclo di vita di Debian 11 comprenderà cinque anni. Per rendere più facile seguire il ciclo di vita dei rilasci Debian, i relativi team Debian hanno concordato il seguente programma: tre anni di supporto regolare più due anni di supporto a lungo termine. Il team LTS assumerà il supporto dei team di sicurezza e rilascio il 14 agosto 2024, Debian 11 riceverà supporto a lungo termine fino al 31 agosto 2026. Le architetture supportate rimangono amd64, i386, arm64 e armhf”.

Gli utenti che utilizzano Debian 10 possono eseguire l'aggiornamento in modo semplice. Per fare ciò basta seguire le istruzioni complete, presenti sul sito dedicato Debian Wiki (in inglese).