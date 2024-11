DAZN Standard a 14,90€ al mese per l'offerta Black Friday

Il piano DAZN Standard è in offerta a 14,90 euro al mese per i primi 3 mesi, poi il prezzo passerà a 34,99 euro al mese: il merito è della promozione Black Friday, che prevede uno sconto complessivo di 60 euro e un vincolo di permanenza di 12 mesi.

Con DAZN Standard è possibile vedere tutte le partite della Serie A fino al termine della stagione 2028-2029. Intanto per la giornata di sabato, che coinciderà con il ritorno del campionato della massima serie dopo la pausa per la sosta delle Nazionali, è in programma il big match Milan-Juventus.

Tornando invece all'offerta del Black Friday, la trovate su questa pagina del sito ufficiale di DAZN.

DAZN festeggia il Black Friday con un maxi sconto per il piano Standard

Con il piano Standard di DAZN è possibile vedere non solo tutte le partite del campionato di Serie A, ma anche tutti gli incontri della Liga spagnola, il meglio della Liga Portugal Betclic e la UEFA Women's Champions League. Il pacchetto include inoltre tutti i contenuti del piano Start, quindi tanta pallavolo (due match ogni settimana dei campionati italiani di pallavolo femminile e maschile più le competizioni europee), tanto basket (tutte le partite della principale lega italiana di basket insieme al meglio di Eurolega ed Eurocup), la diretta dei canali Eurosport ed Eurosport 2, la NFL, l'UFC e la grande boxe.

In occasione del Black Friday, DAZN ha lanciato due ulteriori offerte:

piano mensile senza vincoli : 19,90 euro al mese per i primi 3 mesi, poi 44,99 euro (se si sceglie di rinnovare)

: 19,90 euro al mese per i primi 3 mesi, poi 44,99 euro (se si sceglie di rinnovare) piano annuale con pagamento in un'unica soluzione: 259 euro anziché 359 euro (100 euro di sconto)

L'offerta scadrà domenica 24 novembre. Per consultare tutti i dettagli della promozione collegatevi a questa pagina del sito DAZN.

