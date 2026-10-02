DAZN a ottobre accende il risparmio: tutta la Serie A a 19,99€ al mese

Sono giorni importanti per la Nazionale di calcio italiana, ma lo sono anche per tutti quei tifosi e appassionati ancora indecisi se sottoscrivere un abbonamento per vedere tutte le partite di Serie A. Un aiuto nella scelta arriva in prima persona da DAZN, che per la nuova stagione 2026-2027 ha lanciato il pass Full Mobile a 19,99 euro al mese.

Il piano non prevede vincoli annuali e include l'intera programmazione della piattaforma streaming, dunque gli stessi contenuti del piano Full, ora disponibile a partire da 36,99 euro al mese con vincolo di dodici mesi. Il compromesso? Guardare tutte le partite e gli altri eventi live oppure on-demand soltanto da smartphone.

Se si aderisce al nuovo piano di DAZN, infatti, non è possibile vedere gli incontri su uno schermo più grande che non sia uno smartphone. Ad essere esclusi sono quindi tutti i tablet, i laptop e gli stessi televisori. E se qualcuno si sta domandando in che modo la piattaforma riesca a capire il dispositivo utilizzato per quella specifica sessione, l'unica risposta seria è che DAZN ha tutto l'occorrente per saperlo.

Lo stesso discorso vale poi per la tecnica del mirroring, vale a dire la condivisione dello schermo dello smartphone su uno più grande, come può essere quello di tablet, computer e Smart TV. Anche in questo caso il piano Full Mobile sottolinea come tale pratica sia vietata.

A noi non resta che darvi appuntamento a sabato 10 ottobre, quando le squadre di Serie A torneranno di nuovo in campo con gli anticipi della sesta giornata.

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