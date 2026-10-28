Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Guide
Notizie
Software
Tutorial
Aree
magazine
About

DAZN ha lanciato una nuova offerta a tempo limitato sul piano Full

DAZN ha lanciato una nuova offerta a tempo limitato sul piano Full
Federico Pisanu
Pubblicato il 28 ott 2026
Link copiato negli appunti

C’è una buona notizia per gli appassionati di calcio. DAZN ha lanciato una nuova offerta speciale sul piano Full, proponendo uno sconto di 7 euro al mese per dodici mesi, con il prezzo che dunque passa da 36,99 euro a 29,99 euro al mese. In un anno, calcolatrice alla mano, si risparmiare il 19%.

Lo sconto di 7 euro viene applicato anche al piano Full Mensile, che da 46,99 euro al mese passa a 39,99 euro. In termini percentuali lo sconto è pari al 15%, quindi qualcosa in meno rispetto al piano Full Annuale, che però prevede un vincolo di 12 mesi.

Pagina offerta DAZN

dazn full offerta

L’offerta, valida a tempo limitato, cade in una settimana molto intensa per il campionato italiano. Infatti, proprio in queste ore è in corso di svolgimento il turno infrasettimanale valido per la nona giornata di campionato, mentre nel weekend ci saranno due big match notevoli come il derby Milan-Inter e la sfida Juventus-Napoli.

Con il piano Full, lo ricordiamo, si ha accesso all’intera programmazione sportiva di DAZN, che include tutte le partite della stagione 2026/27 di Serie A, la Serie BKT e LaLiga EASports. Per gli amanti del calcio vi sono anche la Copa del Rey e la FA Cup, nonché il meglio della Liga Portugal Betclic, la Jupiler Pro League e la Serie A Women.

La restante offerta sportiva è completata dai canali Eurosport 1 ed Eurosport 2, che sbloccano la visione di tutti i match di Australian Open e Roland Garros, tutte le tappe del Giro d’Italia, Tour De France e Vuelta, nonché tutti gli eventi UFC e del PGA Tour. Infine, sono disponibili anche le emozioni del LIV Golf, una selezione di partite di NFL, la CEV Volleyball Champions League, la Serie A1 Tigotà (pallavolo femminile) e la SuperLega (pallavolo maschile).

Pagina offerta DAZN

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Se vuoi aggiornamenti su Tech inserisci la tua email nel box qui sotto:

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Ti consigliamo anche

Vuoi bloccare luce e gas per 24 mesi? Octopus Fissa 24M è ancora attivabile
Tech

Vuoi bloccare luce e gas per 24 mesi? Octopus Fissa 24M è ancora attivabile
Disney+ costa meno: fino al 25% di risparmio sui piani di sei mesi
Tech

Disney+ costa meno: fino al 25% di risparmio sui piani di sei mesi
Viaggio in Thailandia? Con Saily hai il 10% di sconto sulle eSIM e resti online senza pagare il roaming
Tech

Viaggio in Thailandia? Con Saily hai il 10% di sconto sulle eSIM e resti online senza pagare il roaming
Dragon Ball Super: Beerus è tra i 10 titoli più visti su Disney+
Tech

Dragon Ball Super: Beerus è tra i 10 titoli più visti su Disney+