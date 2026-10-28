DAZN ha lanciato una nuova offerta a tempo limitato sul piano Full

C’è una buona notizia per gli appassionati di calcio. DAZN ha lanciato una nuova offerta speciale sul piano Full, proponendo uno sconto di 7 euro al mese per dodici mesi, con il prezzo che dunque passa da 36,99 euro a 29,99 euro al mese. In un anno, calcolatrice alla mano, si risparmiare il 19%.

Lo sconto di 7 euro viene applicato anche al piano Full Mensile, che da 46,99 euro al mese passa a 39,99 euro. In termini percentuali lo sconto è pari al 15%, quindi qualcosa in meno rispetto al piano Full Annuale, che però prevede un vincolo di 12 mesi.

L’offerta, valida a tempo limitato, cade in una settimana molto intensa per il campionato italiano. Infatti, proprio in queste ore è in corso di svolgimento il turno infrasettimanale valido per la nona giornata di campionato, mentre nel weekend ci saranno due big match notevoli come il derby Milan-Inter e la sfida Juventus-Napoli.

Con il piano Full, lo ricordiamo, si ha accesso all’intera programmazione sportiva di DAZN, che include tutte le partite della stagione 2026/27 di Serie A, la Serie BKT e LaLiga EASports. Per gli amanti del calcio vi sono anche la Copa del Rey e la FA Cup, nonché il meglio della Liga Portugal Betclic, la Jupiler Pro League e la Serie A Women.

La restante offerta sportiva è completata dai canali Eurosport 1 ed Eurosport 2, che sbloccano la visione di tutti i match di Australian Open e Roland Garros, tutte le tappe del Giro d’Italia, Tour De France e Vuelta, nonché tutti gli eventi UFC e del PGA Tour. Infine, sono disponibili anche le emozioni del LIV Golf, una selezione di partite di NFL, la CEV Volleyball Champions League, la Serie A1 Tigotà (pallavolo femminile) e la SuperLega (pallavolo maschile).

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