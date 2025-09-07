Nessun risultato. Prova con un altro termine.
DAZN MyClubPass: l’offerta estesa per attivarlo subito è ricca di vantaggi incredibile
Scopri DAZN MyClubPass: l’offerta per attivarlo è stata estesa. Vivi tutta la Serie A TIM e tanti altri sport con contenuti esclusivi per i tifosi.
Roberta Bonori
Pubblicato il 7 set 2025
Quando si parla di sport in streaming, il primo nome che viene in mente è DAZN. La piattaforma che ha rivoluzionato il modo di vivere le partite continua a offrire esperienze uniche agli appassionati, e oggi c’è una notizia che farà felici tantissimi tifosi: Attiva oggi DAZN MyClubPass

Cos’è DAZN MyClubPass

DAZN MyClubPass è molto più di un semplice abbonamento. È un pacchetto pensato per i tifosi che vogliono vivere il calcio da protagonisti, con accesso esclusivo ai contenuti sportivi e un legame ancora più forte con la propria squadra del cuore. Con questa formula, puoi seguire la Serie A TIM, la Serie BKT, il calcio internazionale e tanto altro, sempre in diretta o on demand.

Ecco i motivi per cui DAZN MyClubPass è l’occasione da non lasciarsi scappare:

  • Offerta estesa: se ti eri perso la possibilità di attivarlo, adesso hai una seconda chance.

  • Tutta la Serie A TIM: guarda ogni settimana i tuoi campioni scendere in campo, con la comodità di seguirli da casa o in mobilità.

  • Sport senza confini: non solo calcio, ma anche basket, UFC, boxe e molto altro.

  • Contenuti esclusivi: interviste, approfondimenti e speciali dedicati ai tifosi.

  • Un’esperienza su misura: MyClubPass nasce per chi vive la passione calcistica a 360°.

Accedere al servizio è immediato: basta collegarsi al sito ufficiale di DAZN, scegliere MyClubPass e completare l’attivazione in pochi click. Potrai iniziare subito a guardare i tuoi eventi sportivi preferiti su smart TV, PC, smartphone o tablet. Lo sport è fatto di emozioni istantanee: un gol, un tiro da tre punti, un KO inaspettato. Con DAZN MyClubPass non ti perderai nulla e avrai sempre la tua squadra a portata di mano. E visto che l’offerta è stata ufficialmente estesa, questo è il momento giusto per attivarla e vivere una stagione sportiva al massimo.

