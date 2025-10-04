Nessun risultato. Prova con un altro termine.
DAZN: hai ancora tempo per sbloccare la super promo per la tua squadra del cuore

Fino al 5 Ottobre puoi sbloccare le promo di DAZN a prezzo mai visto prima: approfittane per seguire la tua squadra calcistica del cuore.
Roberta Bonori
Pubblicato il 4 ott 2025
Vivi l'emozione del vero calcio come se fossi presente allo stadio: l'unico a poterti farti vivere questa favola è DAZN, e dovresti davvero affrettarti. Hai ancora 2 giorni per poter attivare la promo e non perdere Juventus-Milan! Il Big Match dei sogni ti aspetta, ee non solo ovviamente... perché su DAZN hai tutta la serie A Enilive, da goderti senza limiti.

Goditi le tue squadre con DAZN

Scopri tutte le promozioni di DAZN e scegli quella che più ti piace

Incredibile ma vero, le promozioni sono state estese fino al 5 Ottobre: significa che hai ancora tempo per vivere un intero autunno e inverno in compagnia del miglior calcio. Di seguito le opzioni che DAZN ti offre:

  • MyClubPass - solo 19,99€ al mese al posto delle canoniche 29,99€, che comprende tutte le partite della tua squadra del cuore in Serie A Enilive, gli highliths di tutte le partite e contenuti e approfondimenti sulla tua squadra del cuore
  • Full - Annuale con mai sconto di 60€, che passa a soli 29,99€ al posto delle solite 34,99€. Dentro hai tutte le partite di Serie A Enilive e tutto lo sport di DAZN
  • Full- Mensile: tutte le partite della Serie A Enilive e tutti gli altri sport di DAZN a soli  44,99€ al mese
  • Family:  accesso completo a tutti gli sport e a tutte le competizioni simultaneamente su 2 reti domestiche a 59,99€ al mese
  • Sports: contenuti sportivi extra calcistici a 11,99€
  • Goal: il calcio nazionale e internazionale a 13,99€

DAZN puoi godertelo davvero dappertutto: a casa, sullo smartphone, sul tablet, sulla tua Smart TV, ma anche sulla Playstation e Xbox. Un unico pagamento, nessuna preoccupazione e la certezza di goderti tutto il calcio che ami, risparmiando. Il campionato è già pronto a regalarti emozioni: non lasciarti scappare l’occasione di guardarlo tutto con DAZN e risparmiare tantissimo... solo fino al 5 Ottobre.

Goditi le tue squadre con DAZN

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

