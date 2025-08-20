DAZN, finalmente il pass per seguire soltanto la propria squadra del cuore: ecco quanto costa

Da anni gli appassionati di calcio chiedevano a gran voce il pass per seguire soltanto la propria squadra del cuore. Quel giorno è finalmente arrivato, con il lancio da parte di DAZN del nuovo MyClubPass. La sottoscrizione del nuovo abbonamento consentirà ai tifosi di accedere ai pre e post-partita, nonché agli highlights e ai contenuti on demand dedicati alla propria squadra.

Durante l'iscrizione, l'utente dovrà scegliere la squadra per cui fa il tifo. L'offerta, valida fino al 31 agosto, è sottoscrivibile da tutti coloro che non hanno un abbonamento DAZN attivo, dai nuovi clienti e dagli utenti che al momento possiedono un abbonamento Goal o Sports.

I prezzi del nuovo pass DAZN MyClubPass

Il piano MyClubPass è sottoscrivibile tramite due diverse modalità: annuale con pagamento anticipato in un'unica soluzione e annuale con pagamento in 12 rate mensili e vincolo di un anno. Questi i prezzi:

piano annuale con pagamento anticipato in un'unica soluzione: 329 euro , l'equivalente di 27,42 euro al mese

, l'equivalente di 27,42 euro al mese piano annuale con pagamento in 12 rate mensili e vincolo di un anno: 29,99 euro al mese

Vi confermiamo che il pass consente di vedere tutte le partite della propria squadra del cuore nel campionato di Serie A Enilive, per il quale DAZN detiene i diritti fino al 2029.

Gli altri piani di DAZN per vedere tutta la Serie A 2025-26

Oltre a MyClubPass, restano disponibili i piani Full e Family, gli unici che consentono di vedere tutte le partite della stagione 2025-26 di Serie A. Di seguito un rapido riepilogo dei prezzi.

Full

359 euro con pagamento anticipato in un'unica soluzione, l'equivalente di 29,92 euro al mese

34,99 euro al mese per 12 mesi con vincolo di un anno

44,99 euro al mese senza vincolo annuale

Family

599 euro pagamento anticipato in un'unica soluzione, l'equivalente di 49,92 euro al mese

59,99 euro al mese per 12 mesi con vincolo di un anno

69,99 euro al mese senza vincolo annuale

