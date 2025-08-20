Nessun risultato. Prova con un altro termine.
DAZN, finalmente il pass per seguire soltanto la propria squadra del cuore: ecco quanto costa
Il pass che tutti gli appassionati di calcio attendevano da anni è finalmente arrivato: ecco i costi di listino.
Federico Pisanu
Pubblicato il 20 ago 2025
Link copiato negli appunti

Da anni gli appassionati di calcio chiedevano a gran voce il pass per seguire soltanto la propria squadra del cuore. Quel giorno è finalmente arrivato, con il lancio da parte di DAZN del nuovo MyClubPass. La sottoscrizione del nuovo abbonamento consentirà ai tifosi di accedere ai pre e post-partita, nonché agli highlights e ai contenuti on demand dedicati alla propria squadra.

Durante l'iscrizione, l'utente dovrà scegliere la squadra per cui fa il tifo. L'offerta, valida fino al 31 agosto, è sottoscrivibile da tutti coloro che non hanno un abbonamento DAZN attivo, dai nuovi clienti e dagli utenti che al momento possiedono un abbonamento Goal o Sports.

dazn piani agosto 2025

I prezzi del nuovo pass DAZN MyClubPass

Il piano MyClubPass è sottoscrivibile tramite due diverse modalità: annuale con pagamento anticipato in un'unica soluzione e annuale con pagamento in 12 rate mensili e vincolo di un anno. Questi i prezzi:

  • piano annuale con pagamento anticipato in un'unica soluzione: 329 euro, l'equivalente di 27,42 euro al mese
  • piano annuale con pagamento in 12 rate mensili e vincolo di un anno: 29,99 euro al mese

Vi confermiamo che il pass consente di vedere tutte le partite della propria squadra del cuore nel campionato di Serie A Enilive, per il quale DAZN detiene i diritti fino al 2029.

Gli altri piani di DAZN per vedere tutta la Serie A 2025-26

Oltre a MyClubPass, restano disponibili i piani Full e Family, gli unici che consentono di vedere tutte le partite della stagione 2025-26 di Serie A. Di seguito un rapido riepilogo dei prezzi.

Full

  • 359 euro con pagamento anticipato in un'unica soluzione, l'equivalente di 29,92 euro al mese
  • 34,99 euro al mese per 12 mesi con vincolo di un anno
  • 44,99 euro al mese senza vincolo annuale

Family

  • 599 euro pagamento anticipato in un'unica soluzione, l'equivalente di 49,92 euro al mese
  • 59,99 euro al mese per 12 mesi con vincolo di un anno
  • 69,99 euro al mese senza vincolo annuale
