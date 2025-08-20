DAZN, finalmente il pass per seguire soltanto la propria squadra del cuore: ecco quanto costa

Da anni gli appassionati di calcio chiedevano a gran voce il pass per seguire soltanto la propria squadra del cuore. Quel giorno è finalmente arrivato, con il lancio da parte di DAZN del nuovo MyClubPass. La sottoscrizione del nuovo abbonamento consentirà ai tifosi di accedere ai pre e post-partita, nonché agli highlights e ai contenuti on demand dedicati alla propria squadra.
Durante l'iscrizione, l'utente dovrà scegliere la squadra per cui fa il tifo. L'offerta, valida fino al 31 agosto, è sottoscrivibile da tutti coloro che non hanno un abbonamento DAZN attivo, dai nuovi clienti e dagli utenti che al momento possiedono un abbonamento Goal o Sports.
I prezzi del nuovo pass DAZN MyClubPass
Il piano MyClubPass è sottoscrivibile tramite due diverse modalità: annuale con pagamento anticipato in un'unica soluzione e annuale con pagamento in 12 rate mensili e vincolo di un anno. Questi i prezzi:
- piano annuale con pagamento anticipato in un'unica soluzione: 329 euro, l'equivalente di 27,42 euro al mese
- piano annuale con pagamento in 12 rate mensili e vincolo di un anno: 29,99 euro al mese
Vi confermiamo che il pass consente di vedere tutte le partite della propria squadra del cuore nel campionato di Serie A Enilive, per il quale DAZN detiene i diritti fino al 2029.
Gli altri piani di DAZN per vedere tutta la Serie A 2025-26
Oltre a MyClubPass, restano disponibili i piani Full e Family, gli unici che consentono di vedere tutte le partite della stagione 2025-26 di Serie A. Di seguito un rapido riepilogo dei prezzi.
Full
- 359 euro con pagamento anticipato in un'unica soluzione, l'equivalente di 29,92 euro al mese
- 34,99 euro al mese per 12 mesi con vincolo di un anno
- 44,99 euro al mese senza vincolo annuale
Family
- 599 euro pagamento anticipato in un'unica soluzione, l'equivalente di 49,92 euro al mese
- 59,99 euro al mese per 12 mesi con vincolo di un anno
- 69,99 euro al mese senza vincolo annuale