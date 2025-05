DAZN a 19,90€/mese per 4 mesi: l’offerta scade domani, 6 maggio

Ultime ore per aderire alla promozione DAZN che permette di sottoscrivere il piano Standard a 19,90€ al mese per quattro mesi, invece del prezzo pieno di 44,99 euro.

L’iniziativa è valida solo fino a domani, martedì 6 maggio, e rappresenta un’occasione vantaggiosa per seguire la fase finale della Serie A, della Serie B e il prossimo Mondiale per Club 2025, al via a metà giugno. Ma andiamo a vedere cosa include nel dettaglio il piano Standard di DAZN.

Cosa offre il piano Standard di DAZN in sconto

Il piano Standard consente di accedere a tutti i contenuti della piattaforma DAZN e di visualizzarli su due dispositivi contemporaneamente, purché connessi alla stessa rete domestica.

Tra i principali contenuti inclusi da DAZN abbiamo:

Le partite di Serie A TIM e Serie B , oltre ai canali ufficiali di Milan TV , Inter TV e Juventus TV ;

e , oltre ai canali ufficiali di , e ; I campionati esteri come la Liga spagnola , la Liga portoghese e la Champions League femminile ;

, la e la ; Il grande basket è su DAZN con la Serie A italiana, Eurolega , Eurocup e Basket Champions League ;

è su DAZN con la Serie A italiana, , e ; La pallavolo con nazionale, Superlega , campionato femminile e club italiani impegnati a livello mondiale;

con nazionale, , campionato femminile e club italiani impegnati a livello mondiale; I principali eventi trasmessi da Eurosport 1 e 2, tra cui tennis, ciclismo, sport da combattimento e boxe.

Il momento è ideale per seguire gli esiti delle competizioni decisive: dallo scudetto alla zona Champions, dalla lotta salvezza agli spareggi promozione di Serie B, con Sassuolo e Pisa già salite e altre squadre ancora in corsa. Poi, dal 15 giugno, il calcio mondiale sarà protagonista con il nuovo Mondiale per Club, che vedrà tra le protagoniste anche Juventus e Inter. Anche in questo caso DAZN risponderà presente.

La promo è riservata ai nuovi clienti e può essere attivata sul sito ufficiale di DAZN fino alla mezzanotte del 6 maggio. Manca dunque ormai poco e l'offerta terminerà.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.