DAZN a 19,90€/mese: il finale di stagione a un prezzo imbattibile

Se vuoi vivere il momento più intenso del calcio italiano ed europeo, DAZN ha attivato una promozione imperdibile: il piano Standard è disponibile a 19,90€ al mese per 4 mesi, invece del prezzo normale di 44,99€.

L’offerta è valida fino al 6 maggio e si attiva in pochi click dal sito ufficiale della piattaforma. In questo modo potrai vivere il rush finale della Serie A e la novità del Mondiale per Club ad un prezzo ancora più vantaggioso.

Cosa comprende l’abbonamento di DAZN

Sottoscrivendo l’offerta di DAZN, hai accesso a:

Tutte le partite di Serie A TIM e Serie B , compresi gli incontri più attesi delle ultime giornate;

, compresi gli incontri più attesi delle ultime giornate; La nuova edizione del Mondiale per Club , in esclusiva su DAZN;

, in esclusiva su DAZN; Ampia copertura di altri sport come basket, volley e tennis ;

; I canali Eurosport, con eventi live e contenuti extra.

Siamo alle battute finali della stagione: la lotta scudetto è ancora aperta, così come quella per la Champions e la salvezza. Anche la Liga spagnola è ancora tutta da decidere. Con questa promo puoi seguirle tutte a meno della metà del prezzo standard, senza perdere nemmeno un minuto.

Dopo i 4 mesi in offerta, l’abbonamento prosegue al costo pieno di 44,99€/mese. Ma puoi disdirlo in qualsiasi momento, con un preavviso di 30 giorni e senza penali. Inoltre, il piano Standard ti consente di guardare i contenuti DAZN in streaming su più dispositivi, senza interruzioni pubblicitarie.

Affrettati, la promozione scade il 6 maggio. Attivala subito sul sito di DAZN.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.