Day One porta la sua app di journaling digitale su Windows

Le app di journaling sulle piattaforme digitali sono molto diffuse, soprattutto tra coloro che desiderano mantenere un registro digitale della propria vita. Qualche anno fa, Apple ha introdotto la sua app integrata Journal per iOS, entrando in un mercato già competitivo che include alternative come Everlog, Obsidian e Day One. Gli utenti di Day One saranno felici di sapere che il diario digitale è ora disponibile anche su Windows. Come annunciato da Day One in un post dedicato sul suo blog, l'app è ora disponibile su Windows, dopo essere stata già accessibile su Mac, iOS, Android e web. Automattic, l'azienda proprietaria di Day One e WordPress, presenta l'app come uno strumento semplice ma potente per la riflessione, il sollievo dallo stress e la crescita personale. Inoltre, permette di catturare ricordi in modo immediato e aggiungere annotazioni per consultarli in futuro.

Day One: su Windows crittografia, sincronizzazione e archiviazione locale

Per quanto riguarda la versione Windows, gli utenti potranno usufruire di un’archiviazione locale per prestazioni rapide e accesso offline, della crittografia end-to-end (E2EE) e della sincronizzazione tra dispositivi su tutte le piattaforme in cui Day One è disponibile. Inoltre, almeno per un periodo limitato, l'accesso su Windows non verrà conteggiato nel limite di dispositivi sincronizzabili. Gli utenti possono usufruire di inserimenti di testo illimitati, con la possibilità di allegare gratuitamente una foto per ogni voce, oltre a potenti strumenti di ricerca e organizzazione tramite tag, spunti giornalieri per stimolare la creatività e opzioni di backup.

Infine, gli utenti Day One Premium, con un abbonamento annuale di 34,99 dollari all'anno, possono accedere a backup nel cloud, sincronizzazione in tempo reale tra dispositivi e la possibilità di allegare più file multimediali alle voci, oltre ad altri vantaggi. Coloro che desiderano provare questo nuovo strumento possono già scaricarlo dalla pagina dedicata del Microsoft Store.