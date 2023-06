Dati personali online? Ecco come eliminarli facilmente

Eliminare i propri dati personali online può essere un vero problema. Nella maggior parte dei casi, infatti, gli utenti non hanno il diretto controllo dei propri dati e, anche se hanno il diritto di richiederne, non riescono ad ottenere la completa eliminazione dei dati.

Oggi, però, raggiungere l'obiettivo di cancellare i dati personali dal web è più facile. Per semplificarsi la vita è possibile affidarsi al tool Incogni. Un servizio pensato per rendere più semplice la cancellazione dei dati presenti in rete, proteggendo la propria privacy e evitando che i dati vengano rivenduti a soggetti terzi non identificati.

Incogni gestisce in modo autonomo le richieste di cancellazione dei dati dell'utente, contattando direttamente i "data broker" che controllano le informazioni online. Il servizio presenta un meccanismo in abbonamento con un canone di 12,99 euro al mese che, con l'offerta in corso, viene ridotto del 50% con una spesa di 6,49 euro al mese attivando il piano annuale (77,88 euro). Per attivare l'offerta è disponibile il link seguente.

Incogni è il servizio giusto per eliminare i propri dati personali dal web

Affidandosi ad Incogni è possibile contare su di un valido alleato nella lotta alla rimozione dei dati personali dal web. Il tool contatta direttamente i data broker, richiedendo l'eliminazione dei dati personali dell'utente, e fornisce report costanti e dettagliati in merito allo stato di avanzamento delle pratiche.

Si tratta di un servizio in abbonamento che può essere provato gratis sfruttando la garanzia di rimborso a 30 giorni messa a disposizione dall'abbonamento annuale, attualmente in offerta a 77,88 euro + IVA, pari a 6,49 euro al mese + IVA. Per accedere all'offerta è possibile seguire il link qui di sotto. L'attivazione è immediata.

Bastano pochi clic per attivare l'offerta e iniziare a sfruttare il servizio per ottenere la cancellazione dei dati personali.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.