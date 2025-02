Dati allarmanti: un ragazzo su due soffre di distacco dalla realtà

Viviamo in un'epoca in cui la tecnologia è diventata una parte fondamentale delle nostre vite, con un impatto decisivo, soprattutto sui più giovani. Recenti studi condotti da Lenovo hanno rivelato una crescente separazione tra la vita digitale e quella reale, un fenomeno particolarmente evidente tra i ragazzi della Generazione Z, i quali sono nati tra il 1995 e il 2010. La ricerca ha messo in luce che molti di questi giovani si sentono come se stessero vivendo due vite separate: una online, dove si costruiscono identità spesso molto diverse da quelle reali, e una offline, che può risultare solitaria e difficile da conciliare.

In particolare, quasi la metà dei giovani intervistati ha ammesso di vivere una sorta di “doppia vita”, dove la personalità online è spesso in contrasto con quella offline. Questo divario può generare sentimenti di frustrazione, solitudine e ansia, influenzando negativamente il loro benessere psicologico.

Per rispondere a questa sfida, Lenovo ha dato il via al progetto "Meet Your Digital Self" (Incontra il tuo sé digitale), un'iniziativa che utilizza l'intelligenza artificiale per creare avatar digitali che riflettano la personalità online dei giovani. L’obiettivo è quello di promuovere una maggiore comprensione tra genitori e figli riguardo al mondo digitale, aiutando i ragazzi a sentirsi supportati e a migliorare la qualità delle relazioni familiari.

Uno studio condotto da Lenovo

Lo studio condotto da Lenovo ha rivelato anche altri aspetti significativi, come il fatto che il 75% dei giovani desidera conversazioni più profonde con i propri familiari, ma spesso trovano più facile esprimersi online che nel mondo reale. Questo tipo di disconnessione tra vita digitale e offline può, infatti, avere effetti negativi sulla salute mentale, portando ad un aumento di ansia e solitudine tra i più giovani.

Per offrire un aiuto concreto, Lenovo ha collaborato con Telefono Amico Italia, un'organizzazione che fornisce supporto psicologico gratuito. L'intento è quello di espandere i servizi di supporto per i giovani, mettendo a disposizione risorse per affrontare le difficoltà legate alla tecnologia.

Per contrastare la crescente disconnessione tra il mondo online e offline, è fondamentale promuovere il dialogo aperto, insegnare l’uso consapevole della tecnologia e sviluppare strumenti di supporto adeguati. Solo creando un ambiente digitale sano e sicuro, le generazioni future potranno crescere in modo equilibrato, affrontando le sfide digitali con maggiore serenità.