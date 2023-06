Darktable 4.4: arrivato il supporto a diverse nuove fotocamere

Il team di programmatori del progetto Darktable, noto applicativo FOSS (Free and Open Source Software) multipiattaforma dedicato all'elaborazione e all'editing delle fotografie ed al relativo sviluppo digitale dei file RAW, ovvero la tipologia di immagini generata dalle fotocamere semi-professionali e professionali che consente un fotoritocco più agevole, ha reso noto alla propria community di appassionati e professionisti la release della nuova build stabile del software. Darktable 4.4 implementa una serie di soluzioni tecniche ed innovazioni di rilievo che sicuramente faranno molto piacere ai fotografi che si ritrovano ad utilizzare tale applicativo durante il proprio workflow.

Ad esempio in Darktable 4.4 è presente il supporto ad un vasto bacino di nuove fotocamere presenti in commercio, ovvero per: Canon PowerShot SX10 IS, SX160 IS, SX20 IS, SX220 HS, SX230 HS, SX240 HS, SX30 IS, SX530 HS, SX710 HS, Fujifilm FinePix F550EXR, Fujifilm X-A7, Hasselblad X1D, Hasselblad X2D 100C, Leica M10 Monochrom (DNG), Leica M11 (DNG), Leica M11 Monochrom (DNG), Leica Q3 (DNG), Nikon Z 8 (14-bit compressi), Panasonic DC-GH5M2 (4:3), Panasonic DMC-FZ100 (1:1, 3:2, 16:9), Panasonic DMC-GF8 (4:3, 1:1, 3:2, 16:9), Phase One IQ180, Phase One P45 e Sony ILME-FX30.

Oltretutto sono stati implementati diversi nuovi white balance preset per questi device: Canon PowerShot SX160 IS, Fujifilm X-H1, Fujifilm X-H2S, Fujifilm X-T200, Nikon Z 6_2, OM System OM-1, Pentax K-1 Mark II, Ricoh GR IIIx, Sony DSC-RX100M7, Sony ILCE-7C, Sony ILME-FX30, Canon EOS R7 e la Canon EOS R10.

Darktable 4.4 beneficia di un rinnovato supporto per il chromatic adaptation workflow setting e per il Sigmoid display transform modulep disponibile all'interno delle default workflow configuration option. Mentre lo Scopes module ha ricevuto una nuova color harmony overlay option presente dentro la RYB vectorscope mode, che garantisce ben nove nuove color harmonies. Altra feature interessante inserita in tale build riguarda la rotazione delle immagini, che ora è possibile anche senza dover aprire i relativi Rotate e Perspective module.