Darktable 4.2: implementato il supporto ai formati JPEG-XL e WebP

Il team di coder di Darktable, famoso software open source multipiattaforma dedicato all'elaborazione delle fotografie ed allo sviluppo dei file in formato RAW, ha annunciato alla propria community di utenti ed appassionati la disponibilità di una nuova maintenance release del programma. Darktable 4.2 introduce alcune innovazioni di rilievo che consentono di migliorare il workflow dell'utente con tale applicazione e di conseguenza anche la UX (User Experience). In Darktable 4.2 possiamo reperire il supporto alla lettura e scrittura dei file JPEG-XL, si tratta di un formato per immagini e fotografie raster che implementa sia la compressione con perdita di dati che una compressione senza perdite di qualità. JPEG-XL è stato ideato per ottenere appunto una compressione molto più efficiente rispetto ai vecchi formati similari. Quindi la sua introduzione in Darktable è davvero un'ottima notizia per tutti gli utenti di tale programma.

In Darktable 4.2 troviamo anche il supporto, solo per la semplice lettura e gestione del file, alle immagini in formato WebP. Ovvero il progetto open source ideato dal team di coder Google, che si basa sul codec multimediale VP8. WebP è diventato davvero molto gettonato grazie alla sua grande versatilità ed all'ottimizzazione per la pubblicazione sul web.

Sempre in Darktable 4.2 è stato inserito il supporto agli embedded ICC profile esportati proprio dai file WebP oltre al codice per la gestione dei file con estensione JFIF (JPEG File Interchange Format). Con tali funzionalità il team di programmatori di Darktable ha quindi estenso notevolmente il ventaglio di formati supportati, andando quindi a semplificare la vita ai fotografi che devono catalogare e gestire anche vastissime pletore di immagini in diversi formati.

Darktable 4.2 beneficia anche di un piccolo revamp del codice dello Snapshot module, tali modifiche garantiscono un aumento prestazionale della UI (User Interface) di vari tool integrati. L'installer del nuovo aggiornamento è disponibile per il download direttamente dal sito ufficiale del progetto.